Lisandro Pohl: “Ha sido el peor arbitraje”

El dirigente Lisandro Pohl, presidente deportivo de Alianza, mostró de manera abierta su malestar sobre el trabajo del árbitro José Vicente Ruiz más allá del 2-2 con que terminó el juego ante Pasaquina luego de conocer que el defensor Andrés Flores Jaco sufrió un fuerte golpe sin que el réferi central amonestará al defensor local, Raúl González."Ha sido el peor arbitraje que he visto hasta el momento, no es posible que sucedan estas cosas sin que sean sancionados, lo sucedido con Andrés (Flores Jaco ) es una muestra del mal arbitraje que hubo, especialmente en el segundo tiempo donde nos pitaron de todo en contra", afirmó el también presidente de la liga mayor.Pohl llamó al defensor aliancista que estaba ya dentro del camerino quien mostró el severo golpe recibido en su costado y la camiseta que fue rota tras recibir el golpe de González pero sin decir palabra alguna, pero Pohl expresó que "éstas son las acciones por la cuál se critica al arbitraje, sólo denuncio el hecho, de nada nos servirá presentar nota de protesta del arbitraje pero no podemos seguir con un arbitraje así", aseguró con molestia.