Lisandro Pohl: "Alianza ha sido auto suficiente en los últimos cinco años"

El Güiri Güiri al Aire y sus panelistas Cristian Villalta, Marcelo Betancourt y Rodrigo Arias cerraron la semana entrevistando Lisandro Pohl en su último día como director ejecutivo de Alianza.

El club capitalino informó ayer una re-estructuración en la que no aparece el dirigente Lisandro Pohl y aparece la aparición como presidente único al empresario Rodolfo "Fito" Salume.

Pohl explicó a los panelistas los motivos de su salida y sobre como la figura de Fito Salume influyó en su desvinculación del equipo. Aclaró que la decisión del club sobre su salida se debe a un tema sobre la imagen del empresario Salume.

"Cuando me reuní con Pedro Hernández me dijo apenado que Fito Salume le había dicho él había salido mal en una encuesta, que su imagen estaba hasta en negativa y que un asesor le había dicho él tenía que ser la imagen de Alianza”, dijo Pohl en el programa radial.

Lisandro dejó claro que respeta la decisión de Alianza sobre su salida, pero afirmó que no está de acuerdo con algunas declaraciones de Fito Salume sobre su rol en el equipo.

“Yo siento que lo que me dijo de su imagen es cierto, entonces hasta ahí estaba todo bien, lo que no me ha gustado es las declaraciones de Fito Salume. Ha sido armonioso porque él (Fito Salume) nunca se ha metido en nada (del equipo), es mentira que él daba órdenes y todo", afirmó Lisandro Pohl.

Durante el programa radial, Lisandro también recordó momentos de su carrera como dirigente de Alianza.

"En los últimos cinco años, Alianza ha sido auto-financiable, pero en los primeros cinco años no, yo puse bastante dinero. Si las cosas deportivas no se te dan, la culpa no la tiene ni la dirigencia, porque al final son los jugadores los que están en la cancha", recordó Pohl.

Además, los panelistas hicieron espacio para que Lisandro Pohl respondiera a preguntas de aficionados.

"Cuando llegamos la final con Águila a mi se me cayó el mundo encima, porque yo estaba seguro que Alianza iba ganar, pero la ganó bien Águila a su manera con el profesor Carlos Romero, el Jorge Zarco Rodríguez se va porque quizá sintió decepcionado", concluyó Pohl.