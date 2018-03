Lionel Messi se perderá su primer partido con el Barcelona

BARCELONA, ESPAÑA. Llegó el momento, el acontecimiento inédito: después de 18 partidos y 1 mil 620 minutos jugados más los descuentos, Lionel Messi descansará por primera vez en la temporada.El "acontecimiento" llegará hoy, con la disputa de la ida de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey en campo del Real Murcia.El Barcelona, actual campeón, entra en el torneo ante un equipo de la tercera categoría del fútbol español, una ocasión propicia para el reposo del astro.El técnico del Barcelona, Ernesto Valverde, excluyó a Messi de la lista de convocados. No parece que un rival tan endeble vaya a precisar la intervención de su jugador más decisivo. También guardó a otras piezas básicas como Marc-André Ter Stegen, Sergio Busquets o Luis Suárez."He entendido que es bueno para ellos un descanso", razonó Valverde sin dar muchas más explicaciones al respecto.Messi no se perdió un solo minuto desde el 13 de agosto, cuando el argentino abrió la temporada oficial con la disputa de la ida de la Supercopa de España ante el Real Madrid. Después llegaronla vuelta del primer trofeo oficial, las nueve jornadas de la Liga española, las tres de la Liga de Campeones y los cuatro choques de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Rusia 2018.El futbolista del Barcelona no sólo jugó de titular todos los encuentros, sino que nunca fue cambiado. Sus 15 goles anotados en el curso hablan de una inicio de temporada excepcional en todos los aspectos.Por primera vez en cuatro años, Messi tuvo el descanso considerado normal para cualquier futbolista, pues no disputó ningún torneo con su selección (jugó antes el Mundial 2014 y las Copas Américas de 2015 y 2016). Eso le permitió hasta casarse, cosa que hizo el 30 de junio.Messi se reincorporó antes de tiempo, el 30 de julio, al trabajo de pretemporada con el Barcelona, como también hizo su compatriota Javier Mascherano. Siempre se dijo que el astro es un enamorado del fútbol y que es en el campo donde es más feliz. Sus vacaciones recortadas por voluntad propia así parecen corroborarlo. Estavez no se reincorporó a su equipo con una gira de pretemporada en marcha, como fue su rituna habitual en los últimos años.Ahora da la impresión de que Messi se siente mejor que nunca físicamente.Nunca en un inicio de temporada, "La Pulga" había disputado el cien por cien de los minutos.Fue en la temporada 2014/15 cuando disputó los diez primeros encuentros oficiales del Barcelona, una cifra que quedó ampliamente superada en este presente inicio de campaña. Es un Messi próximo a la plenitud, tanto física como futbolística.