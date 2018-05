Lionel Messi revela en qué otro equipo jugaría... al menos seis meses

BUENOS AIRES, ARGENTINA. El argentino Lionel Messi aseguró que el Barcelona será su único club en el fútbol europeo, al descartar toda especulación de que pudiera aceptar una oferta para jugar en otro equipo.

"Cada vez tengo más claro que en Europa, Barcelona va a ser mi único lugar", subrayó Messi en una entrevista con "Pasión por el fútbol" emitida en la noche del domingo por el canal El Trece de Buenos Aires.

¿ESPAÑA O ARGENTINA?

También ratificó su pasión por la camiseta "albiceleste", pese a que en su juventud tuvo la oportunidad de optar por representar a España.

"El otro día hablaba con un amigo y me decía: 'Mirá, si te hubieses quedado con España, ya serías campeón del mundo'. Pero no hubiese sido lo mismo. Obviamente que en ningún momento se me pasó por la cabeza. Ser campeón con la Argentina sería algo único", expresó el capitán de la selección argentina, a días de su debut en el Mundial de Rusia 2018.

EXTRAÑA A INIESTA

El delantero estrella dedicó en tanto un párrafo especial a Andrés Iniesta tras su retiro del Barcelona después de 22 años en el club catalán. "No solo lo voy a extrañar yo, lo va a extrañar el mundo del fútbol", declaró.

"Si bien va a seguir jugando, el verlo día a día, entrenar con él, jugar con él, la verdad que va a haber un vacío grande. Va a ser difícil de reemplazar", expresó Messi en Buenos Aires, donde entrena con la selección argentina de cara a Rusia 2018.

JUGARÍA EN NEWELL'S

El delantero aclaró que si fuera a jugar en el fútbol argentino, lo haría en el club que lo vio crecer en la ciudad de Rosario: "Siempre dije que tengo ganas de jugar algún día en el fútbol argentino. No sé si se dará, pero lo tengo en mente. Sería Newell's, nada más".

"Me gustaría vivir eso al menos seis meses, pero uno nunca sabe lo que va a pasar", expresó el crack, que nunca jugó en la Primera División del fútbol argentino.

"Mi sueño era jugar en el 'Coloso' cuando era chico, que iba a la cancha con mi viejo, mis hermanos, mis amigos. Después, las circunstancias de la vida me llevaron a otro lado, pero me quedó esa espinita", confesó el crack, que en pocas semanas cumplirá 31 años.