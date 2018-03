Lionel Messi reclama al árbitro Skomina durante el Barcelona - Chelsea

Lionel Messi fue el protagonista indiscutible en la victoria del Barcelona contra el Chelsea y la clasificación a cuartos de final de la Liga de Campeones, pero el argentino también acaparó la atención por la discusión que sostuvo con el árbitro esloveno Damir Skomina.

Según las imágenes de ESPN, Messi tuvo un cara a cara con el silbante, que sucedió en el primer tiempo del partido, disputado en el Camp Nou y que el Barça ganó por 3-0 con doblete de "La Pulga".

Las cámaras muestran a Messi más alterado de lo habitual en su reclamo al réferi esloveno.

Según la traducción de la cadena de televisión deportiva, el colegiado le solicitó a Messi que baje de revoluciones, después de quejarse de una acción que Skomina no sancionó.

De hecho se lo tomó como algo personal y no dudó en contestarle: "Yo tampoco te hablé mal, vos no me hablés mal. ¿Yo a vos te falté al respeto?", mientras le señalaba directamente a la cara, a escasos centímetros.

Messi ya registró otros incidentes con árbitros en liga española y Champions.

Skomina decidió no amonestar al argentino y volvió al juego, acción en la que dejo un gesto a Messi en el que le indica que es de mucho hablar.

Skomina está en el top de árbitros europeos elegidos por la FIFA para el próximo Mundial de Rusia 2018 y no es primera vez que le pita al Barcelona. Fue él quién arbitró el 0-3 del Barcelona en el Camp Nou ante el Bayern Munich en la temporada 2012-2013.