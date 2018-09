Lionel Messi le negó un saludo a un árbitro

El ambiente terminó muy tenso después que el árbitro Gil Manzano expulsó a Lenglet en el encuentro entre el Barcelona y el Girona. Los blaugranas se quedaron con uno menos y eso no le gustó para nada a Lionel Messi.

El argentino pocas veces se ha mostradó tan molesto y en esta ocasión hasta dejó con la mano extendida al árbitro, luego de que éste tuvo la intención de saludarlo. El "10" no respondió al saludo y se alejó con el ceño fruncido. Incluso le reclamó.

Messi le niega la mano a Gil Manzano. Eso de poner la otra mejilla, que lo hagan los que van a misa y crean en la Biblia. pic.twitter.com/WhaAC1INoF — Futbolero Resentido (@FutbolResentido) 23 de septiembre de 2018

También Piqué mostró su descontento con el réfero, a quien abordó en el túnel de vestuarios para reclamar la acción del colegiado. En general todo el club quedó con el sin sabor de la expulsión de Lenglet, aparentemente injusta y decidida luego de consultar el VAR (videoarbitraje).

La falta de Lenglet sobre Pere Pons no quedó muy clara ni para el propio Pere. Incluso el jugador del Girona se disculpó con el jugador barcelonista. "Ni yo tengo la culpa, ni Lenglet tampoco. No sé si es agresión o no, vamos los dos al límite, a por todas, ni él tiene la culpa, ni yo, decide un tercero", expresó Pons.