“Lionel Messi está muy por encima de Cristiano Ronaldo”

Javier Tebas, presidente de la liga española, destacó el momento futbolístico que atraviesa Lionel Messi, jugador argentino del Barcelona, al que consideró el mejor del mundo en la actualidad.

"Si quien vio el partido del domingo sabe de fútbol y se quita la camiseta o las gafas de un color se tendría que restregar los ojos porque tenemos en nuestra liga, desde hace muchísimos años, al mejor jugador del mundo con diferencia", explicó.

"A quien le guste el fútbol y haya visto a Messi, si critica y dice que no es el mejor del mundo actualmente, creo que no entiende de fútbol", dijo tras la actuación del diez azulgrana en el choque ante el Levante, el pasado fin de semana.

En cuanto a la comparación con Cristiano Ronaldo, comentó: "Hoy me parece mejor que Cristiano, en esta época sí. Creo que esta temporada el nivel que está mostrando Messi está muy por encima de Cristiano. Otras temporadas no ha sido así".

"Creo que está tirando del Barcelona y estamos viendo a un Messi fresco, parece que no se cansa y que no pesan sobre él los partidos o la responsabilidad, que tiene una nueva juventud", señaló antes de la ceremonia de entrega de los Premios los valores del deporte.

ESPAÑA NO NECESITA A CRISTIANO

Tebas afirma que la liga española no ha perdido valor con la salida de Cristiano Ronaldo: "A nivel internacional y en el valor de los derechos no lo hemos notado. Nos quedaban algunos territorios por cerrar, porque todos los años tenemos temas abiertos, y nadie nos ha penalizado por no tener a Cristiano Ronaldo".

Preguntado por el hecho de que Messi no recibiera el Balón de Oro, declaró: "Eso hay que preguntárselo a los que votaron, yo no voté. Pero el Balón de Oro tiene mucho más en cuenta la temporada pasada y lo que ha pasado en el Mundial de fútbol. Messi hizo una gran temporada pero no hizo un gran Mundial y creo que eso le ha penalizado".