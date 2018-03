Lionel Messi está a 40 días de poder salir del Barcelona

El argentino Lionel Messi está a 40 días para poder negociar con cualquier equipo que requiera sus servicios y confirmar su salida del Barcelona, según han recordado hoy medios españoles.El astro argentino no ha dado señales de renovar con el club catalán y ha puesto los pelos de punta a los aficionados culés, que ven pasar los días sin que Messi se pronuncie sobre por qué su tardanza para firmar.Algo similar sucedió en su pasada renovación, ya que estuvo a casi nada de fichar para el Manchester City, donde actualmente dirige Pep Guardiola. Por eso los aficionados creen que algo se podría traer entre manos.Si Lionel Messi decidiera no renovar con el Barcelona antes del 31 de diciembre, a partir del 1 de enero de 2018 ya puede negociar con otro club y salir gratis al final de la presente temporada, sin que el equipo culé reciba un cinco por su traspaso.La prensa española maneja algunas razones por las que el argentino no quiere firmar aún. La primera es porque quiere estar pendiente de los jugadores que llegarán el próximo verano. Messi quiere estar al tanto de quiénes llegarán para saber si se queda o no.No es en vano que últimamente suenen los nombres como Philippe Coutinho, Antoine Griezmann, pues Messi quiere un equipo más poderoso, según información de "Mundo Deportivo".Otro punto que posiblemente hace dudar a Messi es la falta de convivencia con el presidente del conjunto blaugrana, Josep María Bartomeu, con quien no se lleva muy bien. Se cree que el argentino estaría formando parte de un movimiento barcelonista que pide la dimisión de Bartomeu y nuevas elecciones.También se rumora que Messi posiblemente ya estampó su firma y que solo falta la foto oficial para dar a conocer la renovación.