Limeño y Pasaquina disputarán la Copa de la Paz

Las dirigencias del Municipal Limeño de Santa Rosa de Lima y del Pasaquina, los dos equipos que representan al departamento de La Unión en la primera división profesional, jugarán este sábado por la tarde un partido amistoso donde estará en juego la “Copa de la Paz”.Así lo externó Rómulo Gómez, presidente del equipo santarroseño.El pope de los limeños aseguró que “se ha pensado realizar este partido amistoso con el Pasaquina a fin de buscar hermanar a las dos aficiones. Ha sido una iniciativa de parte de la dirigencia del Pasaquina. Me buscaron para que esta idea germinara y he visto con buenos ojos hacer esta actividad que tiene como fin unir más a las dos aficiones del departamento. Nos separan solo unos kilómetros de distancia y debemos mantener una relación de cordialidad, de hermandad entre las dos ciudades por el bien del fútbol”.El partido amistoso será en la cancha del estadio “José Ramón Flores Berríos” este sábado 7 de enero, a partir de las 3:00 de la tarde, con un precio único de 3 dólares.“Vamos a habilitar el sector de sombra del estadio para que la gente que llegue a ver el partido se mantenga cómoda, sin recibir sol, esa es la idea primordial de este partido donde se estará disputando un trofeo que se le ha llamado Copa de la Paz”, acotó Gómez.El partido servirá para el técnico nacional Francisco Robles, timonel de los limeños, para definir el último cupo de jugador foráneo, que se disputan por el momento el atacante hondureño Aly Arriola y el delantero jamaicano McKauly Tulloch, ex jugador del UES en el torneo anterior.