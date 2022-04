Limeño vence a Marte y no tira la toalla por la permanencia en primera

Municipal Limeño venció a Atlético Marte por la mínima con un solitario gol de Ronaldo González en el tiempo agregado.



Con este resultado, el cuadro de La Unión recortó distancias a cuatro puntos con Santa Tecla momentáneamente, y si los colineros no triunfan en Metapan, seguirán vivos en el Clausura una jornada más.



El equipo de Romero vino de menos a más en el encuentro y a pesar que careció nuevamente de fortuna en algunos instantes, el cuadro cuchero no renunció al ataque y Ronaldo González fue el héroe de la tarde al convertir el tanto que tiene con vida a los santarroseños por el momento.



Por el otro lado, Marte complicó sus esperanzas de meterse en la liquidación y tendrá que ganar sus próximos encuentros para meterse en la fase de cuartos de final.



Atlético Marte y Municipal Limeño empataron a cero en un encuentro que no fue negocio para ninguno de los dos.



El equipo de Carlos Romero tenía que ganar para recortar distancias con Santa Tecla en la acumulada y prolongar la lucha por el descenso mientras que Marteñuchaba por pelear el octavo puesto d ela tabla



El encuentro entre marcianos y cucheros pintaba como atractivo por el hecho que se podía marcar el descenso de Limeño si perdía el encuentro y en el caso de sacar un resultado positivo tenía que esperar el resultado de Santa Tecla quienes jugaban en la noche ante Metapán.



El partido inició de manera intensa con ambos equipos tratando de tomar la batuta del encuentro y adueñarse del mediocampo.



Por momentos parecía que Marte tomaba la iniciativa y trataba de generar peligro por el sector izquierdo con Enrique Rivas y Kevin Oviedo como jugadores inquietos.



Por el otro lado, Municipal Limeño estaba bien parado en el fondo pero le costaba generar peligro hacia la portería de Carrillo ya que en el ataque se encontraba un solitario Nicolas Muñoz que apenas había tocado el balón.



A los 24 minutos llegó la oportunidad más clara del encuentro para Limeño. El goleador histórico recibió un servicio a ras de piso por parte de Ramón Rodríguez y a la hora de rematar a la portería, Derby Carrillo logró desviar el disparo que no le dio mucha dirección Nicolas Muñoz.



Poco a poco empezó a mejorar la visita, y tanto Marvin Morales como Jefferson Valladares empezaron a adueñarse de la banda derecha dónde comenzaron a generar peligro hacia la cabaña marciana.



El cuadro de Ancheta tenia problemas para sostener el esférico, sin embargo, su oportunidad más clara fue por medio de Gil Sánchez, quien recibió un pase al borde del área y a toda velocidad remató con mucha veemencia pero el remate se fue al lado de la portería de Melgarejo.



A los 32 minutos se vino la primera polémica del encuentro cuando el jugador de Limeño Kevin Sagastizado recibió un golpe en el área y pesar de las múltiples quejas de los elementos cucheros, ni Raul Morales, ni su asistente uno se traviesos a cobrar penal.



SEGUNDO TIEMPO

Para la etapa complementaria, Ancheta movió el banquillo con el ingreso de Henry Reyes, Oscar Castillo y Jorge Moran.



Los cambios parecieron darle otra cara al equipo local y empezaron a generar llegadas por medio de Elizier Arias, quien tuvo dos ocasiones de gol iniciando el segundo tiempo encarando por el lado derecho aunque no tuvo fortuna en definir las jugadas.



Los últimos 20 minutos se transformó en un ida y vuelta dónde nuevamente Marte tuvo el gol en su manos con una llegada del recién invitado gestado Luis Cuesta quien al momento de encarar al arquero decidió buscar sobre el medio y Henry Reyes logró a conectar pero no le dio potencia al remate que terminó en las manos de Melgarejo.



Ya sobre el tiempo agregado, con un Marte volteado, Limeño encontró el gol por medio de Ronaldo González quien engañó a la zaga marciana con un enganche y con su pierna derecha alojó su disparo en el segundo poste de Carrillo.