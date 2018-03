Limeño rescató un empate ante el FAS

El Municipal Limeño firmó un aflictivo empate por marcador de 1-1 con el FAS, que no pudo manejar la ventaja en el marcador al tener que jugar con un hombre menos por casi una hora.El equipo tigrillo consiguió el primer gol por intermedio de Melvin Alfaro, al minuto 35. El gol del empate cuchero llegó al 80 y llevó la firma de Fernando Valladares.El Municipal Limeño recibió en su feudo al FAS, que buscaba seguir escalando en la tabla de posiciones. Ambos equipos llegaban de sendos triunfos y querían mantener la racha ganadora.El equipo santaneco trató de sorprender en el arranque del encuentro, con una llegada de Néstor Renderos que estuvo cerca de encontrar el marco rival, pero el balón se fue desviado.El FAS se complicó en el juego, luego de la expulsión por acumulación de tarjetas de Xavi García, quien fue amonestado al 27' por una falta sobre Enner Orellana y dos minutos después recibió una nueva amonestación por una falta sobre Julio César "Rambo" de León.Pese a tener un hombre menos en el campo, el FAS se puso arriba en el marcador por intermedio de Melvin Alfaro, quien tras el cobro de un tiro de esquina aprovechó que el portero local quedó a mitad del camino para definir.El Municipal Limeño adelantó líneas, aprovechando el hombre más en el campo, pero el FAS se ordenó y procuró no cometer en errores en defensa.Los santarroseño no bajaron la guardia y llegaron a la igualdad en el marcador por intermedio de Francisco Valladares, quien hizo efectivo el cobro de un tiro de penalti, sobre el 80'.El equipo santaneco trató de buscar la ventaja nuevamente en el marcador, pero no tuvo el arresto necesario para generar peligro real sobre la portería limeña.25. Willam Torres17. José Valladares6. Juan Hernández5. Enner Orellana19. Manuel Otero20. Fabricio Alfaro7. Julio César de León15. Diego Galdámez4. Walter Guevara14. Francisco Álvarez27. Mauricio QuintanillaDT: Hugo Ovelar25. Matias Coloca2. Moisés García5. Néstor Renderos6. Julio Cerritos4. Rubén Marroquín7. Jorge Morán29. Melvin Alfaro32. Erivan Flores23. Jonathan JIménez20. Allan Murialdo22. Guillermo StradellaDT: Osvaldo Escudero