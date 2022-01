Limeño quiere salir del fondo ante un Águila que busca el liderato

Municipal Limeño recibirá a Águila este domingo en el estadio Flores Berríos en el único juego dominical de la cuarta fecha.

El equipo de Agustín ‘Chochera’ Castillo no quiere levantar el pie del acelerador y busca ser el único líder del Clausura mientras que el cuadro cuchero sigue en el fondo de la tabla acumulada y necesita puntuar para no quedar más comprometido con el tema del descenso.

Águila inició el certamen con un empate tibio ante Jocoro en el Barraza que dejó más dudas que certezas en la jornada inaugural, sin embargo las goleadas ante FAS en el clásico nacional y ante Santa Tecla en la última fecha han puesto la lupa nuevamente sobre el equipo migueleño como un posible pretendiente a luchar por el título del Clausura 2022.

PEGADA Y REFUERZOS

Una de las grandes apuestas de Águila para este torneo fueron los fichajes en la parte ofensiva como el caso del colombiano Edgar Medrano y el volante nacional Kevin Santamaría. Cabe destacar que ambos elementos ya marcaron gol en lo que va del campeonato.

"El profe me da la libertad de jugar por todo el frente y esa es la confianza que siempre he tenido desde que lo conocí, él sabe dónde yo puedo rendir bien. Comencé por izquierda, a él le gusta que me meta en medio y es mi posición habitual jugar de 10 y que lo hago bastante bien", mencionó Kevin Santamaría.

Por su parte, el atacante colombiano Edgar Medrano anunció que el juego ante Municipal Limeño será complicado por la lucha del descenso que tienen los santarroseños codo a codo con Isidro Metapán.

"Yo creo que va a ser un partido bastante difícil, el Limeño va a querer salir de los puestos de descenso, nosotros queremos el liderato. Va a ser un partido de ida y vuelta, tienen muy buenos jugadores, esperamos nosotros sacar un resultado positivo que nos mantenga contentos y seguir sumando", Edgar Medrano

RÉCORD

El partido del domingo para Municipal Limeño es crucial por dos motivos. Primero, porque tiene que seguir sumando para reducir terreno en la tabla acumulada, dónde actualmente se encuentra debajo de Metapán por siete puntos. Segundo, es el récord que tiene a la vista Nicolás Muñoz por convertirse en el máximo goleador a nivel centroamericano.

En estos momentos, el delantero de Limeño cuenta con 300 goles en la liga mayor y está a un gol para igualar el récord de Juan Carlos ‘Tin’ Plata, quien se quedó con 301 tantos en el fútbol guatemalteco.

“No es algo que me quita el sueño pero si se logra, bienvenido sea”, comentó Nicolás Muñoz.

Hay que recordar que, el delantero panameño había anunciado su retiro a finales del año pasado, sin embargo, su última participación con Águila no fue la deseada para despedirse del fútbol por lo que aceptó un nuevo reto en la primera división.

"Jugamos en Santa Rosa el domingo (ante Águila) pero la tengo clara y me gustaría celebrarlo, es un momento histórico y me gustaría celebrarlo, sin faltarle el respeto a la afición del Águila, pero si por los directivos que se han manejado mal conmigo", expresó “Nicogol”.