Limeño no podrá contar con Clayvin Zúniga desde el Apertura 2020

El directivo de Limeño, Samuel Gálvez, confirmó a EL GRÁFICO que el delantero hondureño Clayvin Zúniga no seguirá en las filas del equipo santarroseño para el Apertura 2020, debido a que tomará una oferta para jugar fuera de Centroamérica.

"Con él había una cláusula en el contrato en cuanto a que si le salía un equipo fuera de El Salvador, se podía ir. Al final, nosotros ya lo habíamos inscrito para el Apertura, pero ya fue decisión de Rómulo Gómez, vicepresidente, y mía dejarlo ir. Solo un día después de inscribirlo nos dice que se iba. Nos debió haber notificado con 15 días de anticipación que iba a tomar esta oferta. Entonces, estuve a punto de no dejarlo ir. Pero al final, a la fuerza no era bueno retenerlo", dijo Gálvez en charla con este medio.

De acuerdo con Gálvez, para liberarlo solo se pidió a Zúniga que escribiera una carta para explicar los motivos por los que se va. Por ahora la dirigencia de Limeño no tiene nombres concretos para el sustituto de Zúniga, quien vino desde 2016 a las filas del equipo minero.

"Fijate todo el tiempo que tuvimos y este jugador no nos pudo decir que se iba a ir. Ahora para traer a alguien en su lugar está complicado. Nos va a costar encontrar un jugador de su nivel. Ahora es bien difícil que un jugador se pueda acoplar rápido. Acá no hay jugadores. Clayvin nos perjudicó con esta salida. Si nosotros obráramos mal, no lo dejáramos ir. En medio de la cuarentena, dijo que se podía ir, pero luego dijo que se quedaba. Esta es una situación un poco anómala. Al final, hablamos tranquilos y él se irá. Solo le pedimos una carta aclaratoria, porque la gente puede creer que uno lo echó", apuntó el dirigente santarroseño.

Gálvez insistió en las complicaciones ante la salida de Zúniga, porque ahora falta solo un mes para el arranque del Apertura. "Vamos a buscar un sustituto, pero hallar un jugador de ese nivel cuesta. Está complicado en medio de la pandemia", apuntó el dirigente.

Por otra parte, El GRÁFICO buscó la versión del delantero catracho, pero no atendió sus teléfono. En las próximas horas, la dirigencia de Limeño va a redactar un comunicado para aclarar puntos sobre la salida de Zúniga.

Solo tres extranjeros

Por ahora, en el equipo mantequero se quedarán con tres plazas cubiertas para foráneos, a la espera de poder suplir la que Zúniga deja vacante.

Hasta hoy, los extranjeros confirmados son del zaguero central colombiano, Arnulfo Beitar Cordóva, y los paraguayos Samuel Giménez y Hugo Oviedo, quienes se quedaron en el país para guardar cuarentena domiciliaria ante el brote por coronavirus, desde marzo. Incluso, estos dos guaraníes trabajaron en el estadio Ramón Flores Berríos en tiempos de confinamiento, pero siempre bajo las medidas sanitarias pertinentes.