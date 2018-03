Limeño no jugará hoy ante Chalatenango por acuerdo con jugadores

La dirigencia de Municipal Limeño confirmó esta mañana que no se presentarán esta noche en Chalatenango para solventar la jornada 12 de la nueva liga creada por la primera división luego que su presidente, Martín Herrera, platicara anoche vía teleconferencia desde su residencia en los Estados Unidos con cuatro de sus jugadores que le expusieron su preocupación por un posible castigo de parte de FIFA, así lo confirmó el directivo del equipo unionense, Samuel Gálvez.El dirigente santarroseño afirmó que “el presidente ya me habló y definitivamente no vamos a Chalatenango, el presidente le preocupa el bienestar de los jugadores, ellos hablaron con él y le expusieron su temor de un posible castigo”, destacó Gálvez.“Fueron cuatro jugadores quienes hablaron con él anoche en representación del plantel, llegaron (Francisco) Álvarez, los paraguayos (Jorge) Cáceres, (Jeremías) Pereira y (Wilfredo) Cienfuegos e hicimos el enlace con el presidente vía teleconferencia donde les expusieron su temor por una sanción a futuro, especialmente los jugadores extranjeros, es por eso que se ha llegado al acuerdo esta mañana de no ir a Chalatenango, al presidente le preocupa el bienestar de los jugadores y acordó no exponerlos hasta saber qué pasará la otra semana con toda esta situación”, indicó.Gálvez confirmó además que le comunicará con la gerencia de la liga para informarles la decisión adoptada.