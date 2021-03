Limeño está en vilo por Eisner Loboa

Samuel Gálvez, presidente del Limeño, ve el panorama complicado para que el futbolista colombiano Eisner Loboa juegue las hexagonales del Clausura 2021 con el cuadro unionense.

Según explicó Gálvez hay mucha expectativa por el caso del colombiano Eisner Loboa, quien solicitó un permiso al equipo para atender asuntos familiares y salir del país.

"Él está fuera del país y se le ha dado hasta el día miércoles para que regrese al país, tiene hasta el 31 de marzo para regresar sino quedaría descartado", dijo el coronel Gálvez.

Loboa fue confirmado como uno de los refuerzos importantes del Limeño para el Clausura 2021, pero el futbolista suramericano no pudo jugar en la fase regional.

"Él ya tiene toda la documentación, está inscrito, tiene carnet de residencia y toda la documentación está lista para jugar, pero tenía un problema familiar y se le dio permiso pero del permiso que se la había dado él ya se sobrepasó 12 días", explicó el dirigente.

Según el Limeño, Loboa tenía que haber regresado el viernes 19 de marzo al país y ponerse a las órdenes del técnico Nelson Ancheta.

"Tenía un problema familiar, hemos hablado con él y estamos en ese acuerdo que si él realmente no puede venir el miércoles estaría descartado, tendríamos que rescindir el contrato de él, pero hemos hablado con él, uno entiende eso, pero no ha podido resolver sus problemas...Perderíamos esa plaza y a veces los jugadores no son honestos antes de firmar porque él dijo que era un problema que lo iba a resolver rápido", reforzó Samuel Gálvez.

Por ahora el Limeño cuenta con el paraguayo Hugo Oviedo más los colombianos Yosimar Quiñones y Robinson Aponzá.

Limeño empató ante Santa Tecla en Las Delicias en la primera fecha de la hexagonal y el miércoles 31 de marzo visitará al Chalatenango en el grupo que completan los partidos Águila-Sonsonate y Metapán-Santa Tecla.

"Teníamos muchas expectativas por la calidad de él, un jugador ya conocido, venía de jugar con el León de México y fue compañero del Gullit Peña; desde que se fue Clayvin Zúniga no hemos hallado un jugador que vaya en esa línea", recalcó Gálvez.