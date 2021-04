Limeño está en cuartos y es líder del grupo B

El Municipal Limeño ganó 1-0 al Sonsonate en el estadio Ramón Flores Berríos y confirmó su clasificación a los cuartos de final del Clausura 2021, a falta de una jornada para el cierre de la etapa de hexagonales.



Ever Rodríguez anotó al minuto 53 y ese tanto le alcanzó al equipo cuchero no solo para asegurar un cupo en la nómina de equipos que estarán en la postemporada sino que para retener el liderato del grupo B con 18 puntos.



El 1-0 fue una maniobra individual de Rodríguez por derecha, donde se sacó la marca y metió un disparo que superó el esfuerzo del guardameta Gustavo Vega.

Limeño también suma siete fechas sin conocer la derrota. El último revés se lo propinó el Chalatenango en la jornada 2 de las hexagonales.



El portero del Sonsonate fue protagonista en el primer tiempo del partido al evitar la anotación de Hugo Oviedo y mantener el 0-0 al final de los 45 minutos.



En la parte complementaria, el Limeño pudo aumentar la cuenta pero Vega tapó varios disparos y predominó el 1-0 en un partido parejo.



El equipo auriazul podría cerrar con mejor puntaje si logra sumar en su visita al Calero Suárez ante Metapán en la última fecha de las hexagonales, duelo que serviría para definir quién será el líder del grupo B.



De la mano del técnico Nelson Mauricio Ancheta, el cuadro auriazul dice presente en cuartos de final por segundo torneo consecutivo. En el Apertura 202o enfrentó al Jocoro y perdió la serie ante los fogoneros con un empate sin goles en Tierra de Fuego y una derrota en La Unión.



Para Sonsonate fue un partido de trámite luego de quedarse sin posibilidades de clasificar desde hace un par de fechas y ocupa el último lugar del grupo B con apenas 1 punto de 27 posibles.



Los cocoteros solo suman un punto en la tabla del grupo B el cual lograron tras un empate de 3-3 ante Chalatenango en la primera fecha de las hexagonales.



El equipo cuchero jugó con la inconformidad de la sanción de seis partidos para el delantero colombiano Robinson Aponzá y cuatro juegos para el defensa Walter Guevara, quienes fueron expulsados el sábado pasado en el duelo contra Águila.



Aponzá sujetó del brazo al árbitro Iván Barton e hizo reclamos, mientras que Guevara cometió una entrada fuerte al aguilucho Diego Coca y mostró renuencia a la hora de salir del campo.



Bajo este panorama, Nelson Ancheta enfrentó al cuadro cocotero con Walter Torres bajo los tres postes; Ever González, Rómulo Villalobos, William Canales, Ramón Viera; Luis Fernando Méndez, Carlos García, Ramón Rodríguez, Ever Rodríguez; Edwin Sánchez y el paraguayo Hugo Oviedo.



El once titular de Fabio Castromán fue el portero Gustavo Vega; Edson Meléndez, Alexis Montes, Andrés Lima, Kevin Calderón, Jorge Morán, Jonthan Ruano, Enner Orellana, Carlos Herrera, Jacobo Morena y Víctor Landazuri.