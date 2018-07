Limeño descarta a Kevin Melara, uno de sus refuerzos para el Apertura 2018

Kevin Melara tuvo una mala pasada en el Municipal Limeño. Hace unos días firmó por un año y estaba en la pretemporda hasta el sábado, pero curiosamente su contrato no fue registrado en la FESFUT la semana pasada y hoy fue informado de que no continúa en los planes del equipo oriental.

Durante la última semana y media Melara presentó una inflamación de rodilla por la carga de trabajo en playa y pese a que en el diagnóstico médico se le dio ocho días de reposo, en el Municipal Limeño dicen que su lesión requiere de dos meses de recuperación y que por lo tanto ya no puede seguir con la institución.

Este fue el escrito que recibió Melara y que facilitó a esta redacción.

Melara, de 24 años, fue intervenido quirúrgicamente en septiembre de 2017 del ligamento cruzado y meniscos, cuando militaba en Dragón. Esto le impidió participar en el Clausura 2018. Cuando fue presentado por el Limeño en junio inició sin molestias la pretemporada.

"Yo me operé en septiembre del año pasado y fui presentado en Limeno e inicié pretemporada. En una semana fuimos a realizar trabajo de playa. Me hicieron una evaluación y el diagnóstico médico es que tenía un proceso inflamatorio y que necesitaba reposar ocho días", rememoró.

"El viernes pasado cumplí el tiempo de descanso y el sábado entrené con normalidad. Entonces me comunicaron que el directivo Rómulo Gómez quería hablar conmigo. Allí supe que no querían contar conmigo porque tenían un reporte de que estaría dos meses fuera. Llegué a un acuerdo (rescisión de contrato) porque ya no estaban interesados por mí", explicó Melara a esta redacción.

LIMEÑO DIO SU VERSIÓN

Por su parte, el gerente del Limeño, Pablo Cruz, comentó los motivos de la separación antes que inicie el torneo.

"Kevin no pudo terminar los trabajos de montaña y playa en la pretemporada. El doctor del equipo nos recomendó que Melara necesitaba más de ocho días de recuperación y que al estar cerca de dos meses sin jugar, el equipo podía perder una plaza en la plantilla. El es un buen jugador y esperamos que se recupere del todo", declaró.

Por su lado, el médico radiólogo que atendió a Melara indicó que "tiene un desgarro fibrilar del colateral medial; el tendón patelar está hinchado, vascularizado y eso es una tendinopatía crónica, el cruzado posterior está engrosado y con una ruptura crónica, el menisco medial está dañado y disminuido en amplitud, tiene el liquido articular libre lo que ha causado engrosamiento sinovial".

El jugador aclaró que no quiere tener más problemas con los cucheros. Debido a que su contrato no fue registrado en la FESFUT consideró que era mejor llegar a un acuerdo de rescisión para quedar libre y buscar otro equipo.

Melara se dio a conocer en el fútbol salvadoreño con la reserva del Águila en 2012. Luego pasó por Alianza, Pasaquina, Juventud Independiente (cuando Luis Ángel Firpo compró la categoría en 2016) y Dragón.