Limeño definió logística para el juego ante el Águila

La dirigencia de Municipal Limeño hizo oficial este día la logística para el partido de liga ante el Águila, que se realizará este domingo 22 de enero, a partir de las 3:00 de la tarde, en el estadio “José Ramón Flores Berríos” de Santa Rosa de Lima.

Rómulo Gómez, presidente del Limeño, afirmó que “todo está listo para recibir a la afición de Águila como a la nuestra”.

“Cobraremos en el sector general (zona oriente) $6 y la sombra (costado poniente) $12. La ubicación de la afición de Águila será en el costado general norte y la otra mitad para nuestra afición”, resaltó.

El pope de los limeños dijo además que “la apertura de taquillas en el estadio será al mediodía, para los que quieran ir a comprar los boletos antes, y el ingreso al estadio será a partir de la 1:30 de la tarde”.

El Municipal Limeño abrió el torneo Clausura 2017 con un empate sin goles ante Dragón en el estadio santarroseño, mientras que Águila se empachó con el Firpo, a quien le endosó un inapelable 5-2.

COMPLETOS



Gómez confesó además que tendrán todo su arsenal listo para recibir a los emplumados.

“Jugaremos ante el Águila ya completos. La transferencia del hondureño Aly Arriola ya la tenemos, debutará ante el Águila; mientras que el defensor Rosemberg Cueva (ex Once Municipal) llegó la semana pasada buscando quedarse y sigue a prueba por la última plaza disponible. Mañana determinaremos si se queda o no en el plantel”, expuso.