Limeño celebró su primer triunfo y Nico Muñoz se acercó al récord centroamericano

Nicolás Armando Muñoz se estrenó como goleador del Limeño con un doblete ante el Platense en el Ramón Flores Berríos y el delantero panameño-salvadoreño no solo le dio la primera victoria al cuadro cuchero sino que se acercó al récord de goleo a escala centroamericana.

Animado por el anhelo del récord de goleo centroamericano, Nicolás Muñoz prolongó su carrera en el fútbol salvadoreño y juega el Clausura 2022 como el fichaje estelar del Municipal Limeño.

Este domimngo, Muñoz llegó a 299 tantos en la primera división del fútbol salvadoreño y quedó a dos tantos de la marca del guatemalteco Juan Carlos Plata que suma 301 anotaciones.

El primer tanto de Nicolás fue al minuto 47 tras un error de la zaga el futbolista de raíces panameña estuvo atenta a la acción y envió el balón al fondo de la portería.

El segundo tanto del futbolista canalero de 40 años fue al minuto 87 y rompió el 1-1 que había conseguido el subcampeón nacional con anotación de Gilberto Baires, al 68' y era un buen resultado para los de Zacatecoluca.

"Contento por el gran resultado que hemos sacado esta tarde con el esfuerzo de todos, , creo que el equipo hizo un gran partido, por el momento tuvimos la pelota, por momento no pero que es normal, típico del Limeño y esa es lo que queremos: regresarle la identidad al equipos. Hoy no lo hicimos perfecto pero estuvimos cerca y se vio lo que el equipo tiene", dijo Muñoz en entrevista a Radio YSKL.

Sobre su doblete ante Platense mencionó que "así toca a veces así como los 9, me toca marcar de rebote y a veces toca marcar un golazo, hoy se dieron las dos facetas y estoy muy contento por eso, pero vamos a seguir trabajando", amplió el futbolista canalero.

El Limeño tiene como primer objetivo del Clausura salvar la categoría y Muñoz es uno de los refuerzos auriazules. "Yo sé cómo me preparó, cómo me he cuidado y lo que la gente diga nunca me ha interesado, confío mucho en mi trabajo y en mis compañeros, hoy quedó demostrado que a eso he venido". recalcó.

El siguiente rival del Limeño será el Once Deportivo a quien enfrentará el miércoles en el estadio Arturo Simeón Magaña.

"Es una ilusión que está ahí, está muy cerca solo son tres goles (para igualar) y esperemos que en este torneo pueda lograr esa meta que es importante para poder quedar en lo más alto de goleadores", mencionó el futbolista de raíces panameñas semanas atrás al comentar sobre el récord regional.