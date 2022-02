Limeño apunta a los árbitros tras decisiones polémicas

Municipal Limeño no pudo recortar las ventajas con Metapán en la tabla acumulada y sigue siendo el principal candidato a decirle "adiós" a la primera división.

Con la derrota ante los jaguares, la diferencia entre ambas escuadras volvió a siete unidades a falta de una vuelta para que culmine la fase regular de la temporada.

Uno de los puntos claves de la noche fue la jugada en la que el juez Jaime Herrera sancionó penal a favor de Metapán sobre minuto 68. El árbitro vio una supuesta mano del defensor Yosimar Quiñonez luego de un servicio de Cristian Gi; sin embargo, el zaguero colombiano reclamó que el esférico golpeó en su cabeza.

FINAL | Un golpe doloroso esta noche en Metapán. Pero no, no nos vamos a rendir.



MET 2-0 LIM #DeAquíSomos���� pic.twitter.com/8f8LIrr2Jc — Club Deportivo Municipal Limeño (@limeno_oficial) February 27, 2022

"La toco con la cabeza, no con la mano, es molesto lo del tema arbitral, no es normal, contra Santa Tecla, contra FAS, etc. Hay que parar un poquito, nosotros trabajamos también", expresó el jugador de Limeño.

El elemento de los cucheros fue uno de los últimos jugadores en quedarse para las declaraciones ya que todo el plantel se fue directo a los camerinos tras la decepción de haber caído en uno de los juegos claves de la temporada.

"La pelota me pegó en el rostro, ustedes la pueden revisar. Nosotros sabíamos de la importancia de este partido porque era un rival directo", comentó Quiñonez.

Sobre el balance del partido, el jugador d esos cucheros comentó que no fue un encuentro dónde Metapán tuvo varias ocasiones, sin embargo, fueron más efectivos de cara a la portería rival.

"Fue un partido dónde ellos no tuvieron muchas opciones, incluso sabíamos que si le marcabamos un gol de primero o lográramos empatar el partido, las cosas iban a cambiar. Ellos aprovecharon las que tuvieron pero así es el fútbol", agregó Yosimar.

Cabe destacar que solo queda una fecha restante para concluir la primera vuelta del Clausura en el cual el equipo de Santa Rosa de Lima tendrá que recibir la dura visita de Chalatenango, el actual líder del certamen.