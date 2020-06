Limeño a la CONCACAF y habrá nuevo formato en primera división

Inicio de mes y de temas importantes y de actualidad en nuestro deporte fue lo que se desarrolló en el primer programa de la semana donde predominaron dos temas que acaparan la atención en el fútbol nacional, primero la participación de Municipal Limeño en la Liga CONCACAF en lugar del 11 Deportivo por iniciativa de la misma CONCACAF y el otro fue el inicio de las discusiones para encontrar el mejor formato de competencia para desarrollar el Apertura 2020 a más tardar en septiembre próximo.

"Es una noticia que se difundió aunque falta la comunicación oficial de la FESFUT o de la CONCACAF el hecho que Limeño debería acompañar al Alianza y al FAS a la Liga CONCACAF 2020", señaló de manera tajante Cristian Villalta.

"No había caído totalmente en la presión o el temor de la FESFUT por no estar alineado con la CONCACAF que tardó en dar lineamientos y cuando la FESFUT se miró sola debió cambiar su criterio de darle la plaza al 11 Deportivo y no al Limeño", argumentó Rodrigo Arias.

"Era obvio que la FESFUT no soportaría la presión; Honduras esperó, Costa Rica esperó, Guatemala recibió su notificación de parte de la CONCACAF pero lo malo es la tremenda vuelta que debió dar la FESFUT para llegar a esa decisión. Se apresuró para dar decisiones al nombrar campeón al 11 Deportivo y no preguntó a la CONCACAF el mejor camino, es un desgaste tremendo que ha sufrido la FESFUT en este tema", aseveró Marcelo Betancourt.

Eugenio Calderón fue más allá al afirmar que "directamente el más afectado es el 11 Deportivo, el tema de la FESFUT está como las famosas cuarentenas domiciliares, que ahora sí, mañana no, con las decisiones tomadas, le da el título al 11 Deportivo y lo manda a la CONCACAF, luego le quita el título pero lo mantiene en competencia internacional y finalmente le quita una cosa y la otra", acotó.

Sobre ese tema, Villalta entrevistó a Calderón y le preguntó que cómo sabe que al 11 Deportivo lo declararon campeón, Calderón respondió que "lo escuchamos todos", lo que Villalta le preguntó de nuevo fue que cómo sabía que le habían quitado el título liguero, a lo que Yuyín respondió de inmediato que "la FESFUT sacó un comunicado al respecto", algo que Villalta le refutó de tajo.

"El 11 Deportivo no apela a esa resolución (de quitarle el título de campeón de liga), lo que hace es apelar a esa declaraciones porque miró al señor Carrillo darlas en un programa de televisión diciendo que se había equivocado. En el último mes solo ha mandado tres notificaciones: la comunicación nombrando campeón al 11 deportivo, el famoso Protocolo y la nota insultándolo a usted y a mí sin fundamento, no hay más", resaltó Villalta.

"No he leído ese documento donde la FESFUT explica o argumenta por qué está retrocediendo en su decisión y tampoco explica por qué Limeño irá a la CONCACAF porque para que suceda eso primero debe presentar la nota donde se le retira la acreditación como campeón nacional al 11 Deportivo, eso no lo conocemos aún", insistió Villalta, a lo que Betancourt abonó diciendo "el presidente de la FESFUT no ha invitado a conferencia de prensa donde explique esos temas."

"Por eso la duda de Limeño de su nombramiento a la CONCACAF porque no hay un comunicado oficial del mismo y la gente del 11 Deportivo decía que vamos a dar batalla cuando ellos nos notifiquen", afirmó Villalta.

Calderón opinó que "en lo futbolístico para el fútbol salvadoreño mandar al 11 Deportivo o al Limeño es un problema porque al final comencemos por sus escenarios deportivos, esos dos equipos cuando salgan al plano internacional no sé qué harán. El motivo o argumento de quitarle el título al 11 Deportivo termina en lo futbolístico", argumentó.

"El problema es que tenían que quitarle el título al Platense para no hacer el tema del ascenso y el descenso", explicó Marcelo.

"Mi punto es que si en el documento que le entregan el título al 11 Deportivo no mencionan al Platense me genera la duda de saber si lo hicieron así de meterlo en una segunda instancia la cual sería una locura, por eso deseo leer ese documento, si no está bien hecho este dilema seguirá", insistió Villalta.

"No veo razones para quitarle el título o dejarlo es potestad de cada país y no veo razones para no hacerlo", argumentó Arias, a lo que Cristian respondió afirmando que "sigo esperando esa resolución federativa , es importante porque de lo contrario se estará violando derechos no del equipo, si no de la persona jurídica del 11 Deportivo y eso pueden ser más problemas para la FESFUT", afirmó Villalta.

LOS DOS FORMATOS DE LIGA

También se debatió el tema sobre el formato que puede adoptar la primera división si al final se acuerda jugarse el Apertura 2020 en fecha próxima tal como se manifestó la semana anterior.

El primer formato en discusión que lleva la firma de la FESFUT donde se pretende jugar primero una etapa grupal a dos vueltas posiblemente a partir de septiembre formándose tres grupos zonales, el occidental, el central y el oriental, el primero Alianza, Santa Tecla, Chalatenango y posiblemente al Atlético Marte si al final se logra inscribir para participar en primera división

El otro grupo con FAS, Isidro Metapán, Once Deportivo y Sonsonate y el último con Águila, Jocoro, Limeño y al Firpo si se inscribe, esa instancia sería a dos vueltas y los dos primeros de cada grupo pasan a una Hexagonal a una vuelta en noviembre.

Las semifinales serían la primera quincena de diciembre y la final posiblemente para el 20 de diciembre.

El otro formato sería apadrinado por la Primera División con una diferencia fundamental, que sería dos grupos de seis que jugarían a dos vueltas y luego clasificarían cuatro equipos por grupo, cruzándose el primero contra el cuarto y el segundo contra el tercero, de allí clasificarían cuatro equipos que jugarían una cuadrangular a dos vueltas para sacar a los finalistas a visita recíproca.

"Conocí las dos propuestas el sábado por la tarde y las dos coincidían en el sistema de eliminatoria", afirmó Calderón.

"Me gusta que estén trabajando en el tema, acá la clave es que los equipos jueguen la mayor cantidad de partidos para que las familias que viven del fútbol reciban ingresos y creo que debería ser el punto en el que deberían enfocarse cualquier tipo de propuestas", destacó Betancourt

"Creo que es positivo que se salgan del huacal, que haya propuestas, alternativas de juegos, lo ideal sería que se involucren todos los sectores y no solo los dirigentes, se deben escuchar a todas las partes que conforman nuestro fútbol", aseveró Arias.

"Lo más recomendable sería que se jueguen la mayor cantidad de partidos en un formato, que analicen el sistema, no solo de cambiarlos si no que deben hacer algunas transformaciones importantes" subrayó Villalta.