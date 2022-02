Limeño-FAS: Por consolidación y urgencia

El FAS salió con los tres puntos de manera solvente el pasado domingo frente al Santa Tecla que le sirve para tomar una bocanada de aire ante el arranque irregular. Este miércoles vuelve al ruedo por la sexta fecha del Clausura 2022 y visita al Municipal Limeño que siente que se le escapa la categoría si no reacciona a tiempo.

Los tigres pudieron sumar de tres por primera vez y fue un alivio para salir del fondo de la tabla general. Ahora, el reto es ganar fuera de casa y comenzar a escalar puestos en la clasificación, pues por el momento se ubican en la séptima casilla con cinco puntos producto de dos empates y la victoria ante los pericos.

"El tiempo acumulado ayuda, las cargas físicas van subiendo, por lo tanto el jugador se va sintiendo más fuerte y después va saliendo lo individual, lo colectivo y lo táctico (en el grupo). Allí espero que sea el inicio de mejores resultados, partido a partido que tenga el equipo", aseguró el entrenador tigrillo, Jorge Rodríguez.

Los santanecos recuperan para este compromiso a Andrés Flores Jaco, lateral zurdo, quien fue baja por COVID-19. En el último test realizado dio negativo y ya se integró al grupo para el trabajo, aunque el cuerpo técnico aún evalúa si será titular debido a que recién sale de dicha enfermedad.

Bryan Landaverde ha tenido una destacada participación y se ha consolidado en la medular de los santanecos. A su regreso de la selección, el volante expuso que "queremos dar nuestro aporte al equipo. Sabemos que no se habían dado las cosas pero hay que trabajar porque hay mucha calidad en el grupo".

Toca ganar

Por su parte, el Municipal Limeño debe reaccionar desde ya para no verse complicado en el tema del descenso. Por ahora suma 17 puntos en la tabla acumulada y está siete puntos abajo del Metapán, su rival más próximo, en la pelea por la permanencia. Los cucheros saben que hay que ganar sí o sí para comenzar a achicar la distancia.

Vienen de caer 3-0 ante el Jocoro dejando mucha preocupación porque sumaron su tercera derrota consecutiva. En el Clausura 2022 solo registran una victoria ante el Platense (2-1) por lo que es necesario sumar. El entrenador Carlos Romero aseguró que la parte mental también ha jugado en contra del plantel por lo que hay que trabajar en todos los sentidos.

"Nos tenemos que liberar ese bloqueo mental. Hay que asumir esto como hombres que somos porque en estos momentos el fútbol está de espaldas para nosotros. Con Firpo no nos pitaron un penal claro y perdimos 1 a 0. En Ahuachapán hay un penal claro que no le pitan a Nico, también nos anularon un gol claro en ese partido. Contra Águila hay un penalti que le hacen a Lezcano. Son cosas que venimos arrastrando, que venimos viviendo y no son fáciles", dijo el timonel.

Para este compromiso los cucheros no podrán contar con su volante creativo, Edwin "el Inter" Sánchez, quien fue expulsado frente a los fogoneros. Otra inquietud recae sobre la portería pues Josael Saravia fue sustituido a la media otra del choque ante el Jocoro.