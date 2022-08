Ligas de Guatemala y Honduras no terminarán antes del Mundial

El torneo Apertura 2022 de Honduras y Guatemala culminará en pleno Mundial de Catar 2022.

Debido a que la próxima cita mundialista se disputará en una época atípica, varias ligas finalizarán sus competencias previo al inicio del certamen internacional, sin embargo, hay algunos torneos oficiales como los Aperturas en Guatemala y Honduras que no pararán su actividad y seguirán compitiendo en época del Mundial.

En el caso de Honduras, el director ejecutivo de la liga Fernando Osorio explicó que existieron tres razones fundamentales para tomar la decisión de seguir jugando en noviembre y en diciembre el torneo Apertura.

“Se tomó la decisión en primera instancia porque la participación de nuestra selección no se va a dar en el Mundial de Catar. En segundo porque en los horarios no generan ningún conflicto ya que el Mundial se jugará en madrugada o mediodía en Honduras y normalmente los partidos de la liga son en la noche. Por último, si no se tomaba la decisión se iba a comprimir mucho el torneo y recaíamos lo que nos pasó en la época de la pandemia de jugar a mitad de semana y no tener mucho espacio para trabajar en el siguiente partido porque jugaban miércoles y el domingo tenían que volver a jugar”, explicó Osorio.

Hay que señalar que FIFA recomienda a sus federaciones miembros finalizar sus competencias previo al inicio de la Copa del Mundo. Sobre este tema, Osorio mencionó lo siguiente: “Nosotros como liga hicimos la solicitud a la federación sobre los cambios en el calendario y ellos nos dijeron que FIFA recomendaba finalizar los torneo previo al Mundial pero que no era obligación y por eso optamos por alargar el torneo”.

Fin del juego: ¡Ganó Olimpia! ��

Con gol de Brayan Moya los leones se imponen ante Olancho FC en el Juan Ramón Brevé. pic.twitter.com/5F5sgK3Rqa — Club Olimpia Deportivo (@CDOlimpia) August 14, 2022

Con las modificaciones en el calendario, la fase regular del Apertura 2022 culminará a principios de noviembre y posterior a eso se vendrán los partidos de repechaje, semifinales y finales que cerrarán el campeonato el 11 de diciembre.

Así como el fútbol hondureño seguirá teniendo actividad en época del Mundial, de la misma manera lo hará Guatemala, otra selección centroamericana que no irá a la Copa del Mundo y tiene agendado finalizar su etapa regular el 27 de noviembre. Posterior a eso, la liga chapina iniciará su fase final y culminará el 15 de diciembre con la final de vuelta.