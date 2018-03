Liga mayor salvadoreña tiene una deuda de medio millón de dólares

SAN SALVADOR. Los problemas financieros en la primera división se agudizaron en el Clausura 2017. Ocho de los 12 equipos reconocen que tienen deudas salariales con sus planteles, siendo el más complicado el Chalatenango, que acumula tres meses sin paga y con una deuda que asciende a los $100 mil.El lunes 20 de marzo, los equipos de la primera división se reunieron con personeros de la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT) para hablar sobre el tema, pero de esta no salió un viso de solución a la problemática.“Básicamente fue una plática nada más (con la primera). Pero ante la crisis financiera que vive el fútbol, todos tenemos que trabajar. Necesitamos tener entendimiento con todos los entes involucrados para hallarle una solución a esto”, comentó Hugo Carrillo, directivo de la FESFUT.Fernando Alas, presidente del Chalatenango, que estuvo en el Güiri Güiri al Aire del martes 21 de marzo, confirmó la reunión, además del monto adeudado a sus jugadores. “Son $120 mil”, manifestó el directivo, sin dar tampoco una salida real a la problemática del equipo.“Se han acercado personas para comprar la categoría, pero el problema es que nadie quiere hacer un trato si está Francisco Peraza en la negociación. Él tiene la personería jurídica del equipo”, aseguró Alas, consciente de que no hay una salida.Los jugadores del plantel morado coincidieron en la cifra y esperan que la demanda colectiva que interpusieron la semana pasada tenga una solución favorable para ellos.El plantel norteño llegó al punto de designar a una persona de su confianza para el control de lo que ingresa en las taquillas cuando juega de local en el estadio Gregorio Martínez. Pero aún con esa decisión, la recaudación del juego ante Sonsonate, disputado el sábado 18 de marzo, fue de $1,500 luego de deducir gastos del espectáculo.De acuerdo con el zaguero Carlos Carrillo, a cada jugador le tocaba, según la proporcionalidad, unos $20. Ante eso, “mejor se le dio dinero a los que estaban más complicados con el tema financiero en sus hogares”, contó.Pero el tema no es exclusivo del Chalate, también lo vive el Dragón, amenazado por el descenso, y hasta el Águila, que pelea entre los primeros cuatro clasificados.La nueva directiva mitológica recibió al equipo con casi dos meses de atraso salarial, ya que documentos que poseen afirman que “la anterior directiva abonó al plantel unos $16 mil y si hablamos que los costos del equipo ascienden a unos $23 mil mensuales, estamos hablando que por ahora al equipo se le está adeudando un poco más de un mes con el dinero que se les ha abonado en los últimos días en tres adelantos”, afirmó Juan Rivera, nuevo presidente.De acuerdo con el zaguero Carlos Monteagudo, el abono mayor fue de $100 para cada jugador. Este fue el detonante para la salida del banquillo del entrenador Víctor Coreas el pasado lunes después de que considerara que no había garantías para seguir al frente.Rivera aseguró que “al equipo se le hará mañana (hoy) un tercer abono que saldrá de lo recaudado ayer (sábado) ante el UES. La versión de la dirigencia verdolaga fue ratificada por Adonay Franco Sánchez, asistente técnico del colombiano Henry Vanegas.“Espero que cumplan con lo que han dicho porque el plantel está mostrando su esfuerzo por salvar la categoría”, afirmó Franco Sánchez.La crisis no solo pasa por la pobre recaudación en las taquillas, sino también por decisiones administrativas que afectaron las arcas de los equipo, tales como el Sonsonate, con la renuncia de su presidente Pedro Contreras.El dirigente al final decidió continuar en el cargo. “Al plantel se le tuvo que pagar el pasado 15 de marzo, pero en estos días se tendrá que desembolsar $48,000 para cubrir la planilla ya que nuestros costos eran de $55,000, pero bajó con la salida de dos jugadores ticos, hace unas semanas”, apuntó.El UES, que año con año padece los mismos problemas porque dentro de la alma máter no hay un presupuesto asignado para el equipo, también está complicado.“Por ahora lo que se adeuda es $100,000 y el monto mensual destinado para el funcionamiento del plantel es de $50,000”, admitió un dirigente escarlata que pidió reserva de nombre.Pasaquina, Águila, Luis Ángel Firpo y FAS mantienen un esfuerzo entre sus dirigentes para cerrar tablas el mes de marzo, pero la acumulación de salarios pasados, las malas taquillas y la falta de patrocinadores agudizan la situación, a pesar de que no es similar a la de los otros cuatro mencionados.“Posiblemente esta semana que resta de marzo se pueda cumplir con nuestro compromiso con los jugadores. Esperamos que los patrocinadores que tenemos y que han tenido un atraso para cancelar nos puedan abonar para nosotros cumplir”, externó Pedro Fausto Arieta, presidente corporativo del plantel negronaranja.Arieta Vega admitió que los costos mensuales son $80 mil, donde está el plantel, empleados del equipo y otros gastos. “Se tiene una de las plantillas más caras, pero si los patrocinadores nos cumplen esta semana podemos superar la crisis financiera en la que estamos”, afirmó.El también presidente de la primera división profesional lamentó lo que está sucediendo en la interna aguilucha y en el fútbol de la primera división, pero lanzó un llamado “de compromiso a sus jugadores y a la misma afición”.Internamente se conoció que al plantel se le adeuda un poco más de un mes de salario y que con el abono hecho en la semana significó la mitad de febrero, dato que el presidente corporativo de Águila no pudo confirmar.“No tengo los datos a la mano. Lo importante acá es que se está haciendo el esfuerzo necesario para salir de esta crisis”, indicó Arieta Vega, quien insistió que parte de los atrasos se deben a la poca presencia de público en los estadios.Por su parte, la dirigencia de Luis Ángel Firpo ha hecho las gestiones pertinentes para poder cancelar la última semana de marzo y estar al día con sus jugadores, así lo externó Orlando Mejía, secretario de la directiva manuda.“Buscamos pagar esta semana que se viene para estar al día con ellos, prácticamente estaremos cancelando el período del 15 de febrero al 15 de marzo”, explicó Mejía, quien confirmó que los costos mensuales son de $49,500 dólares.Al respecto, el jugador Isaac Zelaya confirmó que el atraso salarial con el plantel es de un mes. “Digamos que es ese tiempo porque marzo aún no finaliza y a nosotros nos pagan cada 15 de mes, por lo que estamos a la espera de que nos abonen el período del 15 de febrero al 15 marzo y se nos ha dicho que será en esta semana”, destacó.Por su parte el FAS ha manejado una crisis financiera en los últimos meses que ha afectado su rendimiento deportivo en la cancha. Una fuente cercana al club que pidió reserva afirmó que la deuda salarial en FAS asciende entre 40 y 45 mil dólares (un mes completo debido a que marzo aún no termina).Entre tanto, la crisis salarial en Pasaquina podría encontrar una solución en la última semana de marzo, así lo hizo entender el presidente Abilio Rodríguez Menjívar, quien aseguró que la deuda salarial de un mes asciende a $18 mil.Douglas Batres, portero de Pasaquina, afirmó que “en esta semana quedó la directiva de solventar la deuda. No es mucho el tiempo que se debe. Esperamos salir esta semana de lo que se debe”.Los cuatro equipos que mantienen sanas sus finanzas son Alianza, Santa Tecla, Isidro Metapán y Municipal Limeño. Todos coinciden en que la fortaleza está en poseer patrocinadores fuertes, taquillas promedios, buenos resultados y planillas acordes a sus presupuestos.