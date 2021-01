Liga mayor escuchó propuestas de los técnicos de selección mayor y sub 23

La primera división se reunió el martes anterior con los dos cuerpos técnicos tanto de la selección absoluta como la pre olímpica junto con el presidente de la FESFUT, Hugo Carrillo, a fin de conocer de primera mano el plan de trabajo que se desarrollará en los próximos días en ambas selecciones de fútbol que tendrán a partir de marzo partidos oficiales en sus rutas a la Copa del Mundo en Catar 2022 como el la eliminatoria preolímpica de la CONCACAF en Guadalajara, México.

El objetivo primordial de dicha reunión fue acercar criterios entre las dos cuerpos técnicos, FESFUT y liga mayor en el tema de préstamos de jugadores para los trabajos que se implementarán a partir de la próxima semana.

Samuel Gávez, presidente de la primera división y Guillermo Morán, presidente de FAS y vicepresidente de la directiva de la liga mayor escucharon como representantes de los 12 equipos de la primera división las distintas propuestas que dieron a conocer tanto el mexicano Carlos de los Cobos como el nacional Hugo Pérez.

Al final de dicha reunión hubo puntos de vista concordantes sobre el apoyo a las dos selecciones nacionales.

“Se les presentó un programa de trabajo que empezaría a partir de febrero y lógicamente culminaría con los partidos de eliminatorias que tenemos tanto contra Granada como contra Montserrat. Entonces se les presentaron los tiempos, los microciclos que necesitamos, los días que queremos trabajar con los jugadores, entendiendo la importancia del evento”, señaló De los Cobos al final de la reunión.

El estratega azteca le confirmó a la liga mayor que desea iniciar los microciclos el primer día del mes de febrero.

Por su parte, Hugo Pérez dijo que “lo más importante en la reunión (con la gente de la primera división) es presentar el calendario de lo que se viene en las dos selecciones; de parte de nosotros se les presentó todo el programa que ya tenemos, hoy que estuvieron los representantes de la primera división para llevar esa información a los equipos. Esperamos que ellos evalúen, por lo que la sensación que tengo de todo esto es que no habría ningún problema ya que nosotros comenzamos el lunes a trabajar”, destacó el nuevo timonel de la sub 23.

Al respecto, Guillermo Morán, vicepresidente de la directiva de la primera división, confirmó que la última palabra la tienen los 12 presidentes de la liga.

“Hay una propuesta que sabemos tiene bastante trabajo, lo hablamos con el presidente de la FESFUT, escuchamos los planteamientos de los profesores, de sus necesidades de tener a los jugadores, lo vamos a meter a consideración al final de esta semana ante los presidentes de los 12 equipos y la posición final de la liga se conocerá hasta el viernes”, destacó Morán.

Mientras que Gálvez afirmó que “se han sacado cosas importantes en la reunión, hubo temas tanto deportivos como administrativos. Conocimos que la selección mayor pretende iniciar el 1 de febrero donde trabajará con 35 a 40 jugadores. Lo cierto es que valoramos lo expuesto por los dos técnicos, se le pidió al técnico que para esa labor debe llamar a jugadores que estén pasando su mejor momento futbolístico. Vamos a evaluar, la liga desea apoyar esto pero tenemos que analizar bien todo a que no se repitan vicios del pasado sobre este tema”, indicó.

REFUERZOS Y FOGUEOS

Sobre la reanudación de los trabajos en la selección sub 23 ahora bajo el mando del ex mundialista Hugo Pérez, el coordinador de selecciones juveniles, Diego Henríquez, comentó que hay al menos cuatro nombres de legionarios que se han tomado por el momento en cuenta, aparte de Joshua Pérez (jugando con el Ibiza de la segunda división de España) y Eric Calvillo (del San José Earthquakes de la MLS) hay dos más que esperan su incorporación previo a preolímpico en Guadalajara.

“Aparte de esos nombres tenemos a Enrico Dueñas del Vitesse de Holanda con el cuál ya lo veníamos manejando, él tiene la misma situación con lo de Joshua Pérez, ellos podrán incorporarse a la sub 23 hasta el lunes 16 de marzo según lo que estipula el Estatuto del Jugador de la FIFA”, explicó.

“Aparte de ellos tenemos el tema de (el colombiano-salvadoreño) Brayan Gil Hurtado, estamos pendientes de su decisión y de su familia a más tardar este mes. Él decidirá si sigue en Colombia o decide cambiar y jugar para El Salvador. Ellos cuatro serían hasta este momento los legionarios que estarían tomando parte de la sub 23 para el preolímpico en Guadalajara.”

Hugo Carrillo, presidente de la FESFUT, dijo sobre la gestión que se inició este martes con la liga mayor para obtener el permiso respectivo de sus equipos para integrarse a las labores tanto de la preolímpica como la selección absoluta que “esperamos que la primera división nos acompañe en este esfuerzo que estamos haciendo a fin que los resultados se nos pueda dar. Obviamente la materia prima la tiene los equipos de la primera división”resaltó el federativo quien valoró además que “el formato para el torneo Clausura 2021 será igual al desarrollado en el torneo Apertura 2020, por lo que podríamos llegar a un acuerdo con los equipos de la primera división para que los jugadores puedan estar más tiempo en las dos selecciones nacionales, tanto la mayor como la Preolímpica.”

Carrillo adelantó que como FESFUT “en el caso de la selección sub 23 vamos a buscar partidos de fogueo contra países que no formen parte de nuestro grupo en el Preolímpico de la CONCACAF, lo hemos platicado ya con el profesor Hugo Pérez al respecto, mientras que para la selección mayor definitivamente no tendremos partidos de fogueo previo a los dos partidos oficiales de las eliminatorias mundialistas del mes de marzo”, afirmó. “Se tenía planificado en un inicio tener partidos de fogueo, se lo he planteado ya al profesor De los Cobos que es difícil por la misma situación de la pandemia.”

Henríquez por su parte adelantó nombres de los posibles rivales que tendrá la preolímpica el próximo mes.

“Se está buscando al menos dos juegos de fogueo, estamos tratando que en los primeros días de febrero y aprovechando la pausa de la primera división se podría tener dos amistosos con la misma selección que puede ser Costa Rica o República Dominicana, ambas selecciones estarán también en el Preolímpico en Guadalajara pero en el otro grupo”, aseguró.