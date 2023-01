Liga Mayor solicitará reunión con Comisión Regularizadora por carta de FIFA

El presidente de la Primera División Profesional, Pedro David Hernández, confirmó en un programa radial patrocinado por Alianza, de quien es presidente, que la liga que preside ha solicitado una reunión urgente con los miembros de la Comisión de Regularización a fin de encontrar una solución rápida para que el convenio firmado este jueves con el INDES para el patrocinio y desarrollo del fútbol nacional sea avalada tanto por la FESFUT como por FIFA.

“Hemos solicitado (como liga) una reunión con el presidente de la Comisión de Regularización para buscar una salida ante todo esto, nos vamos a sentar y siento que vamos a superar esto, creo que ambas partes tenemos siempre la intención de cumplir las disposiciones de la FIFA, tenemos claro cuál es el rol del INDES, de la FESFUT y de nosotros.”

El dirigente de Alianza dejó en claro que la carta enviada por la FIFA no significa que acarreará problemas al fútbol nacional.

“Dejemos de ver fantasmas donde no los hay, creo que estamos ante nuevas personas al frente de la FESFUT y que la primera división ha estado de la mano con ellos, incluso esta misiva de FIFA obedece a una misma carta que la primera división le envió al comité”, resaltó el dirigente nacional.

Hernández reconoció que la misiva de la FIFA enviada este mismo jueves 26 y firmada por el Director de Federaciones Miembro, Kenny Jean-Marie, incluye algunos puntos que a consideración suya, eran desconocidos hasta ayer.

“Nos hemos reunido con ellos (dos veces con la FESFUT) para ver los pormenores de este convenio, ellos nos dieron sus puntos de vista y sabíamos que estaba pendiente una nota o correspondencia oficial de FIFA, sin embargo, la FIFA incluye en esa nota (enviada este día) nuevos elementos que no se conocían ayer, lo que puedo trasladar a la afición es que se sienta tranquila porque tenemos al frente de la FESFUT personas profesionales”, acotó. “En mi opinión, el convenio con el INDES lo separamos en dos partes, la parte comercial donde leo la carta de FIFAS no hay problema alguno que se llame Liga INDES y el de desarrollo deportivo”, comentó; “ahora viene un tercer elemento donde nos dice que este convenio pareciera ser que lo debe de firmar la FESFUT y este elemento no se conocía”, admitió.