Liberal de Quelepa enfrentará al Águila en Copa El Salvador con deuda salarial de un mes

Eran las 8:20 de la mañana y el calor era abrasador. Las puertas del estadio municipal Luis Enrique Ulloa de la ciudad de Quelepa estaban abiertas, los jugadores del Club Deportivo Liberal de Quelepa estaban listos para iniciar el entreno previo al partido del jueves ante el Águila, en el marco de la Copa El Salvador.

Se podían escuchar los gritos de los jugadores, listos para iniciar su rutina, la que realizan de martes a viernes. Pasados algunos minutos los 23 deportistas caminaron al centro del estadio, hicieron un círculo, se abrazaron, se arrodillaron e hicieron una oración. Los futbolistas se quedaron en manos del preparador físico Ervin Loza e iniciaron un diálogo para iniciar la secuencia del entrenamiento.

Después hubo trabajo con balón, toques cortos, con dos jugadores en el centro para que posteriormente cada quien se pusiera a las órdenes del especialista.

En el descanso iniciaron las bromas y también las quejas. De acuerdo con algunos de los jugadores, la directiva del club les debe un mes de salario, “nos deben salario, es muy triste y estamos desesperados por eso, porque de eso (salario) sustentamos a nuestras familias” comentó uno de los afectados.

Otros comentaron que solo andaban $5 en el bolsillo y que están esperanzados que el jueves les cancelen la deuda; nadie quiso ahondar en el tema, esperando que le sea solventado.

De acuerdo con personas cercanas a personal de la junta directiva, el domingo era el día de pago y el atraso será solventado el jueves.

HIDRATÁNDOSE CON SODA

Los jugadores que conforman la plantilla del Liberal parecen fuertes, entrenan fuerte y constantemente para poder obtener el triunfo ante Águila.

“Estamos contentos, en la tabla (de segunda división) no vamos mal, hemos sumado de a poco, yo estoy lesionado, por el momento me mantengo al margen de los entrenamientos”, comentó Heriberto Velásquez, quien llegó a observar a sus compañeros.

En una pausa del entreno, los jugadores se sentaron bajo la sombra de un árbol y entonces comenzaron a repartirles soda en vasos de 8 onzas.

“Viene el suero oral”, bromeaban algunos, otros lo rechazaron: “me van a matar con esto” dijo otro; pero la mayoría bebió el líquido negro y refrescante, también tomaron agua embolsada.

“La alimentación es importante para cada joven dentro del equipo, somos semi-profesionales, pero se hace lo que se pude con cada uno de ellos para tenerlos de la mejor manera. La mayoría de muchachos son cumplidos, responsables y en ese sentido no tenemos problemas. Se trata de ayudarles con vitaminas, sueros para tenerlos hidratados y estén a tono cada sección de entreno”, explicó uno de los encargados del equipo.

Pero sobre la soda añadió: “no (no es para hidratar), sabemos que es un relax, sabemos que la soda no es muy buena pero solo es un pequeño baso de un octavo, solo es para ayudar a compartir y unir al grupo. No es en cada entreno, es ocasional para unir al grupo”.