Lezcano: “Lo del título de goleo ya quedó atrás”

Llega de Pasaquina, equipo con el que logró el título de campeón goleador en el torneo anterior, con 11 goles. En sus primeras declaraciones del lado de Águila, el delantero guaraní aseguró que llegará a jugar sin complejos."El título de goleo ya quedó atrás. Llego a este nuevo equipo con la intención de dar lo mejor. Este es un nuevo comienzo para mí, es una linda oportunidad. Trataré de aprovecharlo al máximo", apuntó el paraguayo, en plática con EL GRÁFICO.Lezcano indicó que lo recibieron bien en el grupo. Eso le genera confianza al jugador suramericano."Veo un buen grupo acá. Hay jugadores que quieren salir adelante, así que trataré de acoplarme de la mejor manera con ellos. Quiero llevar adelante al equipo", dijo el jugador paraguayo.Luego, el guaraní no esconde su compromiso que tiene consigo por el hecho de llegar como refuerzo a las filas del equipo emplumado."Tenemos que dar lo mejor de nosotros para que podamos lograr el título para el equipo. Queremos llegar al objetivo", apuntó.El jugador guaraní también se ha puesto como meta demostrar su fútbol en Águila, un equipo con más historia en comparación de Pasaquina, su exequipo. Quiere dejar sin valor la premisa de que hay jugadores que solo funcionan en equipos con menor tradición."Uno trabaja para hacer lo mejor. No digo que va a ser fácil, pero uno sale adelante con trabajo, esfuerzo y dedicación. Pasaquina me dio la oportunidad de estar ahí, pero tampoco fue fácil para mí. En ese equipo tuve que luchar mucho para salir adelante. Gracias a Dios, ahora estoy en uno de los equipos grandes", aseguró Lezcano.Por su parte, el técnico de Águila, Jorge Casanova, aseguró que la llegada de Lezcano al nido genera mucha expectativa."Fue el goleador del torneo anterior. Aparte, como extranjero, tiene esa responsabilidad extra. Lezcano es un buen jugador. Sabemos que el jugador paraguayo tiene esa entrega, que es luchador. Creo que esa cuota le va a venir bien al equipo. Ojalá que tengamos con él los goles que hizo en Pasaquina. Ojalá que los pueda repetir", dijo Casanova.

Nuestro equipo CD Águila ha finalizado el primer día de pretemporada. ¡Vamos Águila! #ÁguilaSoyYo pic.twitter.com/zmTm6U3aNU — C.D. ÁGUILA (@cdaguilaoficial) June 26, 2017