Lewandowski sin pena ni gloria en el Mundial de Rusia 2018

Su monstruosa actuación en la clasificación al Mundial y sus 41 goles en la última temporada con el Bayern Múnich colocaban a Robert Lewandowski como una de las estrellas a tener en cuenta en Rusia 2018, pero el futbolista polaco se despidió sin pena ni gloria.

La selección polaca cayó hoy con estrépito por 3-0 ante Colombia en Kazán y quedó eliminada cuando todavía queda una jornada por jugarse. Quizás el jueves ante Japón aparezca el mejor Lewandowski, pero ya será tarde para rescatar al país.

Considerado como uno de los mejores delanteros del mundo, Lewandowski fue casi un fantasma en la derrota ante Senegal -apenas un tiro a puerta- y hoy no mejoró su imagen. Tuvo la mejor ocasión de Polonia, a mitad del segundo tiempo, pero se topó con David Ospina. Casi en el descuento, y posiblemente enrrabietado, lanzó un derechazo desde fuera del área que también repelió el arquero colombiano.

El de Rusia es el primer Mundial para Lewandowski y su tercer gran torneo tras haber jugado dos Eurocopas con su país. A día de hoy su balance es de dos goles en diez partidos en esas competiciones. Muy por debajo de lo que se espera de un jugador de su talla.

Tras el debut ante Senegal, muchos apuntaron a sus botas. "Lewandowski no estuvo en el césped en la primera parte", criticó el ex internacional y ahora comentarista de televisión Maciej Szczesny, padre del arquero Wojciech Szczesny.

"Si jugamos así no conseguiremos ningún punto. Tenemos que jugar diferente, tenemos que hacerlo mucho mejor. No nos queda otra opción", había dicho el propio Lewandowski, en un mensaje hacia sus compañeros.

DE MAL EN PEOR

Pero hoy la imagen fue todavía peor. Polonia no tuvo en ningún momento el control del partido y sufrió ante una Colombia en la que sí brillaron sus cracks: James Rodríguez dio una exhibición y Radamel Falcao y Juan Cuadrado fueron letales en el área polaca.

Máximo goleador de la Bundesliga en tres temporadas diferentes, Lewandowski, de 29 años, devolvió a Polonia a un Mundial por primera vez desde 2006 con 16 goles en la fase de clasificación, uno más que Cristiano Ronaldo. El artillero es además el máximo goleador de la historia de Polonia con 55 tantos en 97 partidos.

Con ese cartel llegaba a Rusia 2018, un torneo que además le podía servir como trampolín para cumplir su deseo de dejar el Bayern Múnich.

"Robert siente que necesita un cambio y un nuevo desafío en su carrera", declaró el representante del jugador, Pini Zahavi, al diario "Sport Bild" a finales de mayo.

"No se trata de dinero ni de un club en concreto, porque casi todos los clubes de primera categoría desearían contar con el mejor delantero del mundo en sus filas".

Relacionado con el Real Madrid verano sí, verano también, Lewandowski admitió recientemente en una entrevista con "The Guardian" que cuando está con amigos en un restaurante se hace llamar "Emil".

"Nadie se da vuelta ni mira en mi dirección. Pero si alguien cree que me reconoce y me pregunta si soy Robert Lewandowski, le digo: 'Perdone, pero está equivocado. Sólo me parezco a él. Soy Emil, no Robert'".

Polonia y Rusia 2018 esperaban a Lewandowski. Pero por lo que se vio parecía más "Emil".