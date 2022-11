Lewandowski: "Brasil, Argentina, España y Francia son los favoritos"

Robert Lewandowski, capitán de Polonia, resaltó este viernes a Brasil, Argentina, España y Francia como los "favoritos" al título en el Mundial de Catar 2022, sin mirar aún al duelo con la albiceleste en la última jornada de su grupo y enfocado en el choque del próximo martes contra la selección de México, del que remarcó la importancia.

"Los equipos más fuertes son Brasil, Argentina, España y Francia. Esos son los favoritos", señaló el delantero, que se enfrentará a Lionel Messi en la última cita la primera ronda: "Es complicado hablar del partido contra Argentina con dos encuentros antes. Los dos primeros partidos pueden ser claves para el duelo con Argentina. Nos enfocamos en México".

"Esperamos comenzar con nota alta. México tratará de complicarnos el partido. Es un encuentro muy importante para nosotros. Somos conscientes del potencial que tienen nuestros rivales. No somos favoritos. Estoy seguro de que daremos nuestra mejor versión", deseó.

El delantero asume que acaparará la atención de sus oponentes, pero rebuscó la situación positiva que puede generar en el funcionamiento colectivo: "Podemos usarlo para que mis compañeros ocupen los espacios libres. Estamos listos. Puede ser una ventaja".

"Lo más importante en un Mundial es ser eficaces y ganar", expuso el delantero en la rueda de prensa en el centro de entrenamiento Al Kharaitiyat, antes de la sesión vespertina de su equipo en Doha, donde aterrizó en la noche del jueves para abordar la Copa del Mundo.

"No sé si será mi último Mundial. Pero me preparo como si fuera el último. Me siento bien físicamente, pero no solo influyen los factores deportivos", explicó el atacante, de 34 años y el líder de la selección polaca en Qatar 2022. EFE