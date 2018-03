Levi Martínez presiona al Chalatenango por el pago de salario atrasado

SAN SALVADOR. El delantero Levi Martínez esperar reunirse esta tarde con Fernando Alas, presidente del Chalatenango, y con representantes del departamento jurídico de la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT) para recibir el pago que le adeudan, correspondiente a 26 días del mes de noviembre de 2016.Martínez, junto a Cristian Carbajal, Ramón Martínez de Paz, Óscar Jiménez y José Manuel Iglesias, demandaron al equipo por incumplimiento de pago correspondiente al pasado Apertura 2016, más un mes de salario extra en concepto de indemnización, luego que fueran dados de baja para el Clausura 2017.El pasado 17 de enero la directiva norteña solventó pagos con todos los jugadores demandantes, a excepción de Levi Martínez, pero se comprometieron a cancelar a más tardar hoy antes de las 4:00 de la tarde.“De buen corazón, y por no dañar al equipo, es que les di de plazo que me cancelaran a más tardar hoy antes de las 4:00 de la tare, caso contrario, haré valer elacta para que no les programen mas partidos en el torneo”, dijo el jugador.El día que conciliaron con el resto de jugadores el dinero no alcanzó para cumplirle económicamente a Martínez.“El presidente del equipo, Fernando Alas, se está rebuscando por conseguir mi dinero, es una buena persona, confío en que me pagarán mi salario, ya les di un plazo por tener buen corazón y ser un equipo que me dio la oportunidad de mostrarme. Espero me cumplan”, concluyó el jugador.