Levi Martínez, la carta fuerte del Audaz para ascender a primera

Levi Martínez, centrodelantero de 27 años de edad, estuvo en las filas del Alianza durante la temporada 2015-2016. Tuvo un paso discreto y debió volver a las filas del Chalatenango, siempre en primera categoría, donde tampoco tuvo mucha suerte. No fue hasta inicios de este año cuando encontró un cupo en el Audaz de Apastepeque por invitación del timonel hondureño German Pérez y está cerca de volver a la liga mayor por méritos propios.El atacante ya le marcó dos goles al Independiente el pasado domingo y asegura que su buen estado de forma se debe a la confianza que le ha dado su actual timonel. De eso y más habla en esta entrevista.Siempre he estado acostumbrado a jugar donde Dios me lleve. Ahora tengo esta oportunidad de llegar al Audaz, un equipo bien conformado y muy unido. No ha sido difícil adaptarme nuevamente al fútbol de segunda división. Uno lucha y trabaja para jugar al fútbol.Es que la confianza te la da el técnico. A mí el técnico German Pérez me ha dado la confianza y cuando a uno le dan esa confianza no hay que desaprovecharla. He anotado goles que nos han dado muchas victorias y todo es gracias a la confianza que le tienen a uno, que uno sabe aprovechar. El fútbol es el mismo, pero lo importante es la confianza que uno tenga, que a uno le den. Igual, en Alianza hice muy buenos juegos. Anoté algunos goles, pero la confianza no fue la mejor.Fue el profesor German Pérez. Él siempre me ha querido tener en los equipos que llega a dirigir. Me dio la oportunidad. De ahí viene todo. De esa forma pude llegar al Audaz.Muy motivado. Haber anotado dos goles en el juego pasado, en una cancha tan difícil como la del Independiente, me deja motivado. Es algo importante para mí, para mi equipo y mi familia. Creo que no hay mas motivación que la que tenemos esta semana. La gente no se creía lo que habíamos hecho en el juego de vuelta de la final para ganar por 3-0. Ese sueño se pudo hacer realidad, gracias a Dios. Ahora hay que pensar en el juego de este domingo por el ascenso. Si pudimos ir a ganar el domingo a una cancha difícil como la de San Vicente, podemos hacerlo en una cancha neutral.Sabemos que ellos con los favoritos, tienen una gran equipo, pero la vamos a pelear hasta el último segundo. Si nos la merecemos, esperamos traerla hasta Apastepeque.Es un fútbol más fuerte, más potente. Hay equipos que intentan jugar al fútbol. Es ahí donde se ve un poco la diferencia. En cambio, el fútbol de primera es más rápido y técnico. Pero no cambia mucho, fútbol es fútbol. Hay muy buenos jugadores acá en segunda, que fácilmente podrían estar jugando en un equipo de primera.