Real Madrid vuelve a naufragar en La Liga

El Real Madrid volvió a poner a prueba su confianza y mejoría futbolística este sábado en su visita al Ciutat de València donde necesitado Levante UD despojó todas esas expectativas luego que Pazzini colocara el empate (2-2) por parte del conjunto azulgrana a minutos que concluyera el encuentro.

Todo era alegría y fiesta para los pupilos de Zidane tras el gol de Isco que los cocoló arriba en el encuentro, pero eso se volcó como un balde de agua fría gracias a la magnifica acción de gol del jugador de los "Granotas" al minuto 90.

Pese a que iba en condición de visitante, el conjunto merengue saltó al terreno de juego con las expectativas al cien por ciento. A penas minutos que el colegiado diera el pitazo inicial, el Real Madrid colocó el 0-1 en el pizarrón gracias al gol tempranero de Sergio Ramos sobre el minuto 11.

Sobre los 38' de las primera parte ambas divisas buscaban espacios entre líneas, aunque el Real Madrid estaba muy cómodo con esa situación, más con el gol que aperturó el marcador sobre los 11' por parte del capitán merengue.

Los dirigidos por Juan Ramón López Muñiz no bajaban la guardia y apretaban poco a poco la salida merengue. Los locales no querían pintar enojo en los rostros de los aficionados. Por ello, los locales aprovecharon un contragolpe, Morales se plantó ante Keylor Navas quien ganó el uno contra uno, pero el rechazo cayó en Boateng y éste no falló para colocar el marcador 1-1 sobre los 42' del primer tiempo.

Sobre el segundo tiempo, el conjunto merengue salió y presionó a como daba lugar para desempatar las acciones. Cristiano Ronaldo pobró suerte en varios tiros libres pero ninguno afectó al canserbero del Levante.

Por su lado, los "Granotas" buscaban el hueco que les permitiera sacar ventaja sobre los pupilos de Zidane, pero el trabajo de Varane y Ramos se plantó con excelencia en la defensiva del Madrid.

Presionó, buscó y lo encontró. Isco Alarcón brindó la alegría al banquillo merengue sobre los 82' del complemento. El español, quien tenía poco tiempo de ingresar al terreno de juego, colocó el desempate sobre los azulgranas.

Pero el conjunto del Levante no se iba a quedar con mal sabor de boca. Los Levantinos no se echaron para atrás y emparejaron las acciones a solo 10 minutos que el colegiado principal decretara el pitazo final. ¿El héroe? Pazzini al minuto 90.

