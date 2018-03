Léster Blanco: “Tengo un buen representante, pero yo también me he esforzado”

Léster Blanco llegó el miércoles a Ecuador para jugar con Liga de Loja, en la liga de ascenso de Ecuador. Después de una lesión que lo complicó por un año, mientras jugaba para el San Carlos de Costa Rica, el cuscatleco volverá a jugar al fútbol en el extranjero y está emocionado con el reto.

Este viernes será presentado como uno de los refuerzos del plantel que aspira a uno de los dos boletos para la serie A, la liga de privilegio en Ecuador. Tendrá como técnico a un viejo conocido, el argentino Roberto Gamarra, quien ya ha dirigido en el balompié El Salvador.



¿Cómo se produjo su llegada a Liga de Loja?

Tengo un buen representante, pero yo me he esforzado también. Es complicado, como salvadoreño, tener una oportunidad afuera. Para mí es un privilegio. Quiero abrir oportunidad a otro compañero. No saben cómo le agradecí a Dios por esta oportunidad.

¿Qué le deja el hecho de volver a jugar fuera del país?

Estoy entusiasmado, muy contento de que Dios me haya regalado una oportunidad más fuera del país y más en esta región, que es un buen fútbol. Es un fútbol de cual se está pendiente. Es una buena oportunidad para abrirme puertas. La verdad es que la consistencia en el trabajo habló mucho para que yo tenga oportunidades, pero no solo para mí, sino para más salvadoreños.

¿Qué pasó de parte del Santa Tecla? ¿No hubo interés de parte de ellos para renovarle el contrato?

Al final no me comunicaron nada. Yo acabé contrato. Así que fue fácil. Nunca pude hablar con ellos y ellos tampoco pudieron hablar conmigo. Me di cuenta de que ya no estaba en el equipo cuando ellos lo publicaron. Yo también sabía que no iba a seguir. Ya no hubo interés en mí después de que volví de Costa Rica (San Carlos, primera categoría).

Ya tiene el aval de Roberto Gamarra para jugar en Liga de Loja, ¿qué tanto le puede beneficiar eso?

Es que lo de mi llegada fue antes que la de él. Pero tengo la ventaja de que él me conozca. En El Salvador nos enfrentamos. Él me conoce. Es una ventaja saber cómo es su trabajo. Cuál es la idea de él. Entre más rápido nos acoplemos todos, se pueden lograr muy buenas cosas.

¿Qué le dejó su paso por el San Carlos de Costa Rica?

Fue positivo. Antes que me notificaran que iba a jugar acá en Ecuador yo estaba en Costa Rica porque tenía opciones para jugar allá. Estaba cerca de jugar ahí. En El Salvador también estaba la opción del Audaz, pero fueron otras situaciones por las que no se me dio. Pero como dije antes, Dios obra a su manera y ahora me tiene acá en Ecuador. Dejé muchos amigos en Costa Rica. Yo no me arrepiento de haber jugado ahí. Tengo muchas posibilidades de volver a Costa Rica. Por eso mismo se me abrió la puerta para venir acá.

¿Por qué no se dio lo del Audaz?

Ahí ya fueron situaciones dirigenciales. Yo hablé con el técnico, Misael Alfaro. Yo ya estaba entrenando y era parte del equipo, pero no sé. Ellos cambiaron de parecer. No sé si alguien les mencionó algo o cuál fue la situación. Me notificaron que ya no. Adujeron que tenían problemas de dinero cuando yo en ningún momento llegué con pretensiones altas en cuanto al salario. Yo no fui el que les dijo cuánto quería, sino que ellos fueron los que ofrecieron. Yo quería colaborar y apoyar a Misael.

¿Su equipo, Liga de Loja, es de los que se perfilan para el ascenso, según las condiciones?

Esa es la idea. En el torneo anterior, por algunas dificultades, el equipo estuvo a la mitad de la tabla. Pero ahora la idea es llegar a serie A (categoría de privilegio en Ecuador). Hace poco se han hecho varias contrataciones. Ya me han explicado el trabajo del equipo y lo que se quiere hacer. Acá estamos para eso, es una bonita oportunidad.