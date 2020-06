Léster Blanco: "Este parón me ha ayudado a adaptarme al fútbol en Tailandia"

Mark Léster Blanco llegó el año pasado a Tailandia para emprender su séptimo desafío fuera de las fronteras y ser protagonista en búsqueda del ascenso al circuito mayor en ese país. Sin embargo, la pandemia del COVID-19 cambió el panorama y tiene ya dos meses de estar en cuarentena aunque asegura que en ese país asiático no ha sido muy golpeado.

El gobierno tailandés anunció la apertura comercial progresiva y el regreso del campeonato será el 12 de septiembre por lo que dos meses antes (12 de julio) los clubes volverán a entrenar. Blanco se siente con ganas de aportar y destacar pues aún tiene gasolina para llevar lo más lejos posible a su equipo.

¿Cómo vas sobrellevando la cuarentena en Tailandia, cuéntanos cómo está ahí la situación de la pandemia?

Se empezó con limitaciones que no fueron tan estrictas como en otros países. Se ha manejado de otra manera y eso ayudó a que no haya muchos casos (Tailandia reporta 3 mil 200 personas contagiadas y 60 fallecidos) y como el país es grande se empezaron a cerrar las fronteras de las provincias. Fue por 15 días y en parte eso ayudó, hasta hoy se ha manejado normal. Antes había toque de queda a las 9 de la noche, ahora se puede llegar hasta las 11 pm y ya están abiertos los centros comerciales.

¿Hay temor para salir a la calle, cómo ha estado el ambiente?

En dónde estoy es una ciudad pequeña aunque al principio había preocupación y no quería salir mucho y se mantuvo el régimen de usar la mascarilla. Ahora está un poco más controlado y creo que solamente hay un contagio en la ciudad y gracias a Dios da tranquilidad pues se ha manejado bien. Mi preocupación pasa más por El Salvador, mi familia, por las noticias que se ven y espero que no se agrave.

¿Has hablado con otros latinos de la liga?

Más que todo nos auxiliamos con los brasileños que están en mi equipo y he conocido a otros que juegan en otros clubes y nos ayudamos.

¿Los entrenamientos los hacías desde tu casa?

En un inicio, y a pesar de la cuarentena, los podía hacer desde la cancha donde entrenamos. Nos mantuvimos entrenando a pesar que se suspendió la liga pues se tenía estipulado regresar el 2 de mayo. Luego se suspendió por más tiempo el torneo y los jugadores locales se fue cada quien a su ciudad y nosotros los extranjeros nos organizamos y pusimos un plan de entrenamiento tres veces por semana para seguir entrenando.

¿Cómo estaba el torneo cuando fue suspendido?

Ya teníamos cuatro fechas y estábamos en sexto lugar y estamos a cuatro puntos del primer lugar.

¿Qué te ha parecido esa experiencia en Tailandia, cómo es el nivel de la liga?

Es una buena experiencia porque me ha ayudado a acomodarme al país a su ritmo de juego. En el inicio del torneo iba de menos a más y me voy a adaptando. Si bien el fútbol es universal siempre hay cosas que cambian por la cultura. Este parón me está ayudando para conocer el país y las personas. En todo aspecto ha sido bueno y la liga, a pesar de ser segunda división, es muy profesional en muchos aspectos y tratan de darnos las buenas condiciones. Eso da confianza y me ha ayudado a crecer.

¿Cuál es el objetivo de tu club para esta temporada?

Desde un principio el objeto claro que nos manifestaron es de mantener la categoría pero en el camino las cosas pueden ir cambiando. Estoy acostumbrado a que uno quiere más y eso se transmite y buscamos hacer lo mejor posible. También queremos ascender y buscamos ir paso a paso.

¿Qué te parece esa experiencia de jugar en seis países alrededor del mundo?

Ha sido una etapa de mi vida muy significativa. Doy cada paso y recibo muchas enseñanzas y doy gracias a Dios porque él me abre las puertas de estar en otros países. Tengo un pensamiento diferente respecto al fútbol, la madurez y eso me ha dado la bendición de estar acá. Sigo con hambre de triunfar y con ganas de cumplir mis sueños. No me pongo tope sino quiero perseguir otras cosas y no tener miedo a que te digan que no. Hay que ser perseverante y estoy luchando por si se me da la oportunidad de irme a Malasia, a Japón, Corea del Sur, por mí es bienvenido. He tenido madurez y eso me ha ayudado.

¿Seguís el fútbol nacional?

Sí, siempre pendiente del fútbol y todas las noticias. Pendiente de mis ex compañeros con quienes hablo a menudo incluso sobre sus necesidades ahora que no hay liga. He visto varios que están emprendiendo en negocios y eso es bueno, esperando que se pueda manejar esta situación como fútbol nacional. El deporte genera mucho interés y eso ayuda también a las personas que viven de ello, aquí por ejemplo se sigue mucho la Liga Premier (Inglaterra) y eso motiva a muchos.

¿Te gustaría volver a la selección?

Siempre estoy pendiente de la selección, soy salvadoreño y mientras sea elegible daré lo mejor para ser tomado en cuenta. A mis 31 años sigo fuera del país y me quiero mantener así y en algún momento dará sus frutos y si se da el volver a la selección no lo dudaría.