Güiri al Aire: Léster Blanco, Copa Libertadores e Inter club en el país

El reinicio de la Copa Libertadores, una amena charla con Mark Léster Blanco sobre su buen momento con el Phrae United en la segunda división del fútbol tailandés y la representación del Inter italiano en El Salvador fueron los temas en el Güiri Güiri al Aire.

Para conocer detalles de la Copa Libertadores, Óscar Guerra, Orestes Membreño y Cristian Villalta conversaron con Germán García Grova, periodista de TyC Sports de Argentina

Sobre la Copa Libertadores, Cristian Villalya destacó que "Hay un gran esfuerzo sanitario y la CONMEBOL tomó algunas medidas que no fueron muy populares, lo lanzaron y ya hay problemas con la dificultad de hacer homogéneas las medidas de saneamiento en cada país".

Sobre esta situación Germán García Grove explicó que "Boca Juniors ha comunicado que todos los resultados dieron negativos y tiene a todos los futbolistas a disposición para viajar a Paraguay. El reglamento de CONMEBOL dice que un equipo puede presentarse a jugar el partido mientras tenga siete jugadores disponibles, si tiene menos pierde los puntos y CONMEBOL ha ampliado la lista a 50 convocados para que los clubes no tengan excusas. Tenés que tener a 43 jugadores infectados para no poder presentarte"

García Grove también amplió detalles del protocolo sanitario en ese torneo. "Fue aprobado por las 10 federaciones que pertenecen a CONMEBOL y lo que se ha modificado a última hora es que requería PCR negativos de todos los jugadores para poder disputar los partidos y cambió que acepta PCR positivos cuyo primer positivo se haya dado de 15 días hacia atrás al día del partido", mencionó.

El regreso de la Copa Libertadores es positivo, según dijo García. "Acá necesitamos el fútbol como respirar, nosotros, no se sabe hasta cuando vamos a estar sin fútbol y los partidos de Copa Libertadores es una especie de paliativo para los argentinos"

"Los equipos llevan entrenando entre 30 y 40 días, se estima el 9 0 16 de noviembre como fecha posible para iniciar el campeonato", agregó.

En el segundo bloque hubo enlace con Mark Léster Blanco, jugador del Phrae United de la segunda diivisión de Tailandia.

"Soy el único jugador que ha jugado el 100% de los minutos y voy creciendo más y me lleno más de confianza con los resultados que se van dando. Estamos en solitario en el primer lugar y con un duro compromiso el domingo contra el segundo lugar de visita", dijo Blanco.

Léster marcó un doblete el fin de semana pasado. "Después de seis meses de estar parado, iniciar de esta forma fue importante y dar ese paso".

Óscar Guerra preguntó a Léster sobre las diferencias entre la liga asiática y las de Centroamérica. "Más que todo es lo económico pero no habló en cuestión de salario o cosas así, más que todo tienen el poder de tener buenas instalaciones como el caso del estadio, la indumentaria y cosas pequeñas van cambiando y dan buena impresión, lo van haciendo más profesional", dijo.

El futbolista también habló del nivel de la Liga tailandesa. "Yo no trato de comparar porque no me gustan las comparaciones, todas tienen su grado de dificultad y diferencias, tampoco es bueno ver de menos a otro país porque nosotros tenemos muchas limitaciones. Es más tipo correlón, ellos no son de gran altura, sería más de pulmón, de corpulencia, con ellos andamos en la misma raza, por decirlo, pero si no tienen mucha técnica pero si nosotros la tenemos. La diferencia la hacen los extranjeros que llegan y las canchas en las que se juega".

El legionario además dijo tener las puertas abiertas a la selección después de siete años de jugar fuera. "Hasta el día que termine de jugar, soy salvadoreño siempre me gustaría estar en la selección. Carlos de los Cobos fue quien me debutó en selección y yo siempre he tenido abierta las puertas a la selección. Trabajo callado y sigo ese lineamiento".

El programa cerró con la conversación con Eduardo Mejía, presidente del Inter club en El Salvador, sobre la representación del club italiano en el país.

"Este año se nos va a dar la oportunidad de oficializarnos con el club, Inter tiene más de 60 años de tener inter clubs que es una comunidad de aficionados en todo el mundo, está en 75 países y más de 140,000 aficionados que son oficializados", dijo Mejía.

La gestión viene desde el 2019. "Este año tenemos casi 43 miembros para oficializar el club. A nivel de Latinoamérica solo Uruguay, Paraguay, Honduras y El Salvador no están con un Inter club".

Sobre los requisitos, Eduardo Mejía mencionó que son 25 miembros como mínimo. "Hay reuniones eventuales para los partidos cada vez que juega el Inter de local o de visita. Nosotros desde el año pasado nos reuníamos en la Gran Vía para ver la Liga italiana y el Inter. Inter manada un kit de bienvenida y esta año se conmemoran los 60 años y una membresía oficial"

Otros de los beneficios son la experiencia digital con jugadores del Inter y la visita de las estrellas del clubo como lo hizo Guatemala el año pasado al recibir a Cambiasso y Materazzi.