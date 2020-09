Leones Dorados de México ficha al salvadoreño José Valladares

El defensa salvadoreño, José Valladares, fue anunciado como nuevo fichaje de Leones Dorados para el primer campeonato de la primera división de la Liga de Balompié Mexicano (LBM), circuito que tendrá su primer torneo tras la desaparición del Ascenso MX.

Valladares, originario del caserío El castaño, cantón La Hachadura en San Francisco Menéndez de Ahuachapán, recién jugó en Sonsonate en el Clausura 2020, disputando un total de 55 minutos en los partidos del equipo cocotero ante Independiente y Águila.

También jugó en el Naples United FC de Estados Unidos de la NPSL desde el año 2017 al 2019. Su llegada al equipo Leones Dorados, con sede en el Estado de Puebla, se dio debido a que un exentrenador lo recomendó para realizar las pruebas en el club azteca, por lo que llenó las expectativas del representativo de Teziutlan.

“Un profesor de Estados Unidos me contactó con un profesor de México, me llevaron a visorias. Gracias a Dios me escogieron y ya firmé contrato”, dijo el jugador salvadoreño, quien jugará para Leones Dorados por seis meses.

Leones Dorados Fútbol Club le da la bienvenido a José Antonio Valladares. pic.twitter.com/8uzJiMsg3m — Leones Dorados Futbol Club (@leonesdoradosfc) September 23, 2020

La Liga de Balompié Mexicano es una competencia emergente luego que en México se erradicara el ascenso y descenso durante los próximos cinco años, por lo que la LMB toma relevancia al ser una opción a todos los futbolistas que quedaron sin equipo tras la cancelación del Ascenso MX.

Para José Valladares, de 29 años, el ser fichado por Leones Dorados es un gran paso en su carrera como futbolista. Además, espera que esta vitrina le ayude a que el entrenador Carlos de los Cobos ponga su ojo en él para pasar a formar parte de la selección nacional, su máximo sueño como jugador.

“Estoy muy alegre, creo que es un gran paso en mi carrera, espero poder sumar minutos y poder ser considerado para tener una oportunidad en la selección que es mi sueño. Creo que es una oportunidad muy grande y trataré de aprovecharla y de hacer mi trabajo lo mejor que se pueda”, dijo el jugador en una breve entrevista con El Gráfico

La Liga de Balompié Mexicano arrancará el próximo 16 de octubre y hasta el momento, solo hay 20 equipos afiliados. El torneo, en un principio, será sin público debido a la pandemia por el nuevo coronavirus.