Leonel Cárcamo Batres: “Los dirigentes tienen que entender que es nuestra profesión”

El ex defensor de Firpo y de la selección nacional, Leonel Cárcamo Batres, brindó su opinión acerca de la negociación que mantuvo el presidente de la FESFUT, Hugo Carrillo con un grupo de jugadores del combinado mayor acerca de los premios de la selección, que derivó en la salida de seis jugadores de Alianza de la convocatoria de Carlos de los Cobos.

Batres mencionó que las negociaciones de premios o “incentivos” no es algo nuevo en nuestro país y al final de cuentas es algo por lo que luchan los jugadores debido a que se trata de su profesión.

“Yo pienso que se pudo haber abordado de otra manera. Es algo natural y normal porque los jugadores somos empleados, somos profesionales desde todo punto de vista. Yo siento que, en estas negociaciones sin ningún secreto, los dirigentes tienen que entender que esta es nuestra profesión por la cual nosotros trabajamos y nos sacrificamos mucho y que tenemos derecho a algún incentivo. Tampoco es de aprovecharse de la situación. De una manera profesional con las dos partes se realizan y en nuestro caso, las hicimos”, comentó Batres.

Leonel jugó en la selección nacional a finales de los años 80’ s y en la década de los 90' s, donde incluso portó el gafete de capitán y estuvo en muchas convocatorias, dónde se tocó el tema de los premios de los jugadores.

“Siempre hubo impases porque es una negociación natural. En mi caso me tocó con Juan Torres y con Sergio Torres y siempre fue difícil porque se trata de dinero. Yo siento que en este tema hay que ser transparente, tanto ellos como dirigentes como nosotros como jugadores en ese momento. Uno tiene que platicar y ser honesto. Tiene que estar el capitán y el representante en una comisión. Nunca tuvimos problemas, quizás por la relación que teníamos nosotros con don Sergio y Juan Torres porque veníamos de Firpo y la familia era consciente de la necesidad que teníamos. Milován fue una pieza importantísima en ese tipo de negociaciones con nosotros” explicó Cárcamo.

El actual capitán de la selección, Henry Hernández fue señalado por los seis jugadores de Alianza que abandonaron el equipo mayor como el artífice de las propuestas económicas y las negociaciones con el presidente de la FESFUT, Hugo Carrillo. Luego de la conferencia de prensa brindada por: Monterrozza, Zelaya, Romero, Portillo, Jiménez y Orellana, salieron muchos comentarios en torno al portero de la selección, dejando muy cuestionada su imagen de cara al partido en contra de Granada.

“Si queda dañada la interna del equipo, queda un disgusto. Yo no quiero señalar si tuvo la culpa o no tuvo la culpa o si los otros son culpables, pero de una manera u otra queda en el sentimiento del jugador, nos falló este o nos fallaron aquellos, entonces de alguna manera queda un daño. Por eso uno tiene que ser cuidadoso y transparente con sus compañeros, los dirigentes y la misma afición porque merece mucho respeto y tienen que entender que nosotros somos profesionales, no tenemos seguros, no tenemos prestaciones de ninguna índole. Por eso la afición tiene que entender también que son cosas delicadas que se pueden malinterpretar, que es lo que ha pasado en este sentido”, detalló el ex jugador de Firpo.

Ya para finalizar, el ex zaguero central de la selección mencionó que no hay que subestimar a ningún rival y que los jugadores que se fueron van hacer falta en la selección, ya que no somos un país que tiene jugadores por todas partes del mundo para sustituirlos fácilmente. Debido a eso impulsa a que se trate de negociar nuevamente para que estos elementos sean parte del plantel de la azul y blanco otra vez.