Leonardo Menjívar: "Tenemos mucho que mejorar"

Chalatenango perdió en casa ante el Águila y se quedó sin posibilidades de clasificar a los cuartos de final del Apertura 2022.

Tras la derrota, el extremo Leonardo Menjívar comentó que querían darle una alegría a su afición en el último partido del torneo disputado en el Gregorio Martínez en este torneo.

"Sabíamos que era un partido muy difícil que casi no nos jugábamos nada, creo que era más bien para darle una alegría a nuestra gente de Chalatenango que no se la dimos en partidos anteriores, era para reivindicarnos acá con la afición, pero no se nos dio y la verdad nos vamos muy tristes para casa", comentó.

"Creo que hay muchas cosas que mejorar para el siguiente torneo. Hay que pensar en nuevas cosas, la directiva también tiene que arreglar varias cosas y creo que… nada, a prepararnos de la mejor manera, ahorita a descansar. Se van a venir dos meses de descanso que nos van a ayudar mucho a pensar las cosas. Tenemos mucho que mejorar aún", agregó.

Para Leonardo, el motivo por el que quedaron eliminados fue que no aprovecharon la localía en varios partidos en este torneo.

"Creo que nos pasó factura los primeros partidos aquí en casa, sabíamos que teníamos que empezar bien con tres puntos. No comenzamos de la mejor manera. El partido clave era contra Dragón aquí en casa la semana pasada, pero son cosas del fútbol y nada. A descansar, a prepararnos y el domingo nos espera un largo viaje a oriente, también no nos jugamos casi nada, pero tenemos que ser profesionales, presentarnos de la mejor manera y terminar el torneo en buena forma", señaló.

En el partido ante Águila, ambos equipos tuvieron a dos futbolistas expulsados. Sobre el arbitraje, Menjívar no quiso atribuir responsabilidad al colegiado, y añadió que su equipo debe seguir trabajando para mejorar en el Clausura 2022.

"Creo que los árbitros nos han afectado en muchas maneras, pero no es de echarle completamente la culpa a ellos. Creo que nosotros también tenemos mucha culpa y tenemos que mejorar muchas cosas en el torneo que viene", concluyó.