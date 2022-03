Leonardo Menjívar: “Mi meta es salir campeón y llegar a selección”

Leonardo Menjívar, Jugador del Chalatenango, habló acerca de la actualidad del equipo morado, quienes ocupan el primer puesto del Clausura 2022 luego de disputar la primera vuelta del certamen.

Menjívar ha sido una de las revelaciones del equipo que dirige el técnico Erick Dowson Prado, siendo una de las piezas fundamentales del líder del campeonato jugando de extremo y lateral.

La “joya”, como ya le bautizaron en la interna chalateca, tuvo sus primeras apariciones en la liga mayor en la temporada 20-21. En el pasado torneo Apertura fue jugador recurrente para el técnico nacional pese a seguir utilizando número de reservista.

Aparte de la actualidad del equipo chalateco, el futbolista de 20 años no ocultó su deseo de salir campeón con el equipo norteño en el Clausura y aspira a ser convocado a la selección nacional en un futuro cercano.

¿Cómo está la actualidad del equipo tras haber finalizado la primera vuelta del Clausura como líder?

Agradecido con Dios por la oportunidad que se me está brindando y al equipo que está haciendo las cosas de la mejor manera. Como pueden ver estamos en primer lugar y eso se debe al esfuerzo de todos a lo largo de los entrenos.

¿Qué se siente ser una de las revelaciones del torneo?

Estoy muy contento porque el esfuerzo que uno hace como futbolista está dando frutos y eso motiva a seguir esforzándome en los entrenos y en las canchas para agarrar experiencia y ayudar al equipo.

Has jugado en varias posiciones ¿Cuál es tu posición preferida?

Creo que el profesor ha buscado eso en mí y me muevo bien. Mi posición habitual es la de extremo y es dónde me siento más cómodo. A veces me ha puesto de lateral y tiene similitudes pero me toca defender más.

¿Qué sentís diferente en este torneo con relación al Apertura?

Es más la confianza, la enseñanza que me dejó el Apertura y lo estoy poniendo a prueba ahora. Mis compañeros también me arropan y eso es importante para que me brinden la confianza para hacer las cosas de la mejor manera.

Luego de haber llegado a semifinales el torneo pasado ¿Crees que es posible alcanzar la final en el Clausura?

El torneo pasado hicimos un buen trabajo, casi llegamos a la final y eso nos motivó porque teníamos el potencial. Este torneo vamos por buen camino y porque no, soñar con llegar a la final y ganarla.

¿Cómo te apoya tu familia en estos momentos que estás realizando un buen torneo?

Yo le debo todo a mi familia, me apoya todos los días. Me apoyan, me cuidan y es una emoción muy grande responderles de esa manera y motiva para seguir trabajando gracias a ellos. Es una motivación extra que tu familia te venga a ver a los terrenos de juego y dar el 100% en la cancha.

¿Cuál es tu meta a corto plazo?

La meta de cualquier futbolista joven es brillar en primera división y porque no, una convocatoria a selección nacional y salir campeón con Chalatenango. Son mis dos metas que quiero alcanzar, un llamado a selección mayor o sub-23 y llegar a lo más alto con el equipo.