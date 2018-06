Leo Messi: "Me siento responsable por el penal"

MOSCÚ. Lionel Messi dejó este sábado el estadio Spartak de Moscú con "amargura" por haber errado el penal ante Islandia que "hubiera cambiado todo" y evitado cerrar con empate 1-1 el debut de Argentina en Rusia 2018.

"El penal hubiese cambiado todo y me siento responsable porque se hubiesen abierto, pero hay que mirar para adelante", declaró Messi tras el partido en el estadio Spartak de Moscú por el Grupo D del Mundial de fútbol.

"Me duele haber errado el penal", insistió el capitán albiceleste y estrella del Barcelona. Fue el cuarto que erró de los 21 que pateó con la camiseta argentina.

"Siento amargura de no haber ganado el partido, de no haber sumado los tres puntos. El penal nos daba la ventaja para ponerte con una diferencia que te cambia el partido, como el primer gol (de Sergio Agüero) que no lo supimos mantener porque nos empataron rápido pero creo que hubiese cambiado un poco el guion de ellos, se hubieran abierto un poquito más, dejado más espacio y hubiese sido otra cosa también", declaró Messi.

El planteo islandés, en su debut histórico en un Mundial, fue "complicado", según evaluó el delantero y goleador argentino. "No querían jugar tampoco, nos esperaban atrás, no había espacio para entrarle. Intentamos mover rápido, buscar por un lado, por el otro, pero no encontramos los pases, ellos se encerraban bien y nos costaba".

Messi admitió que "empezar ganando siempre es importante pero ahora hay que pensar en Croacia".