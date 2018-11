Lemus: “Me dijeron que mi única opción era salir del Águila”

Miguel Lemus amplió detalles sobre su salida del Águila en la recta final de la fase regular del torneo Apertura 2018, mediante un comunicado en sus redes sociales y en el que define su caso como "separación forzada".

Según el futbolista en la decisión influyó el poco apoyo del técnico Carlos Romero y reconoció que hubo diferencias con el entrenador.

“Desde el momento en que yo me enteré de mi separación, mi intención fue aclarar y solucionar las cosas para seguir con el equipo ya que lo que falta para que acabe el torneo es relativamente poco y si yo no aceptaba retirarme del equipo amenazaron con sacarme de la casa que me han dado, no darme uniforme en los entrenos y no ir convocado a los partidos. En pocas palabras no tomarme en cuenta”, explicó Lemus.

“Me dijeron que mi única opción era salir del equipo y todo por no ser del agrado de Carlos Romero cuando en cada entreno puse mayor esfuerzo para ser tomado en cuenta”, agregó el jugador.

Ayer presidente del equipo migueleño, Alexander Menjívar, explicó a EL GRÁFICO que la salida de "Chalate" obedece a que el jugador "necesita minutos de juego que ahorita en el equipo no los tiene; y ahora queda en libertad para poder buscar opciones de cara al próximo torneo que satisfagan sus minutos de juego".

Club Deportivo Águila confirmó este martes la salida del equipo del defensa Miguel Ángel Lemus, tras resciliar ambas partes el contrato del exmundialista sub 20.