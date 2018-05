Legionarios: Loja volvió a jugar, pero Léster Blanco no

El equipo Liga de Loja, del delantero salvadoreño Léster Blanco, volvió a competir en la segunda división de Ecuador, luego de que la Federación de Fútbol de ese país lo inhabilitara por saldos pendientes. Fue por esa razón que no pudo disputar el juego por la jornada 10, contra América de Quito.

Este domingo el Loja cayó por 1-2 en casa, ante Portoviejo, y se quedó en la casilla 8 con 14 puntos.

Por su parte, Blanco indicó que será esta semana cuando el plantel de Loja pague deudas con los jugadores.

Luego, el atacante salvadoreño dijo que no estuvo disponible para el juego ante Portoviejo por una lesión. Tampoco estará en el próximo compromiso porque quiere recuperarse bien.

"Me dieron un golpe que se me hizo contractura en el gemelo y se me hizo un pequeño desgarro. Quiero recuperarme bien. Voy a estar entrenando, pero no voy a jugar todavía. Entre hoy y mañana, nos arreglan lo económico", apuntó el atacante cuscatleco.

Blanco dijo que pese a estar el octavo puesto en la tabla, Loja piensa en un boleto a primera división.

"Además, acá se está hablando de que quieren aumentar a 16 los equipos en primera, para el próximo torneo", apuntó Blanco, quien es dirigido en Loja por el argentino Roberto "Toto" Gamarra.