Legionario salvadoreño cambia de equipo en Guatemala 

El mediocampista salvadoreño José Tobar, que jugó para el Siquinalá de Guatemala, se mantendrá en ese país luego de ser fichado por el Deportivo Mictlán.

El mismo jugador fue el que lo anunció en su cuenta de Twitter este mediodía.

"Bueno gracias a Dios una nueva oportunidad para mí, espero poder hacer lo que hago mejor: jugar al fútbol. Deportivo Mictlán", publicó el jugador.

La noticia fue de gran satisfacción para el cuscatleco que logró el ascenso con el Siquinalá, pero quedó fuera del equipo y sufrió una operación de nariz. Ahora todo ha vuelto a la normalidad y ya está en pretemporada.

“Yo me sorprendí mucho, pero igual lo esperaba porque cuando uno se lesiona es complicado y el equipo no estaba muy bien en la tabla. Me tocó a mí ser el sacrificado, el fútbol es así. Yo ocupo plaza de extranjero”, expresó en su momento el jugador tras su salida del Siquinalá.