¿Le perdonaron otra roja al Real Madrid?

El Real Madrid debería estar jugando ya con un hombre menos, según la plantilla del Atlético de Madrid, que al medio tiempo reclamó fuerte por un codazo que Sergio Ramos propinó a Lucas Hernández.La acción se dio entre el minuto 44 y 45 del primer tiempo y las repeticiones demuestran que el defensor merengue eleva su codo y lo estrella contra su rival, algo que al árbitro no le pareció falta. Ambos jugadores habían estado forcejeando previamente.Andújar Oliver, especialista en arbitraje del periódico Marca y Radio Marca, dijo que la acción sí fue falta, pero no para roja."Atkinson debió señalar falta y amarilla al central del Real Madrid. Se quita con el antebrazo al defensa del Atlético. No es acción de roja", analizó.Esta es la polémica jugada:¿Qué opinás? ¿Era para roja?