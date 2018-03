¿Le han hecho brujería a Edwin “Bochinche” Portillo y al Isidro Metapán en este Clausura 2018?

Edwin Portillo es el técnico con más títulos de campeón en la primera división profesional (siete), pero en este Clausura 2018 no sabe qué pasa en el Isidro Metapán, pues está en el último lugar, con solo una victoria y siete partidos al hilo sin poder ganar.

El técnico metapaneco incluso ha llegado a pensar que el mal momento se debe a "mala suerte", a una especia de conjuro o brujería que han lanzado sobre él o sobre el equipo, pero él admite que no cree en esas cosas.

"No me gusta pensar así, pero a veces pienso que es mala suerte, porque todo nos sale mal. Jugamos bien, llegamos a la meta del rival, proponemos, pero nos expulsan jugadores, utileros, masajistas", dijo el entrenador nacional.

Portillo reconoció que nunca había tenido un arranque de torneo tan desastroso como el de este Clausura 2018.

"No sabemos qué está pasando. Hablamos, trabajamos, planificamos los partidos. Contra FAS el portero (Matías) Coloca nos paró un disparo hasta con la cara. Luego nos expulsan al utilero y al masajista. Yo mejor me fui para otro lado, porque si no me quitaba me expulsaban. No quiero decir ya nada sobre el arbitraje, ya que luego me toca (expulsión)", reveló el míster.

EL PASAQUINA SERÍA EL TALISMÁN

A pesar del mal momento por el que atraviesa el equipo, Portillo confía en que la crisis terminará y retomarán un buen rumbo. Se ha puesto como meta terminar la mala racha con una victoria ante el Pasaquina, este miércoles.

"Ya hablamos (con el plantel) y creemos que contra Pasaquina tenemos que despegar. Hemos hecho autocrítica, hemos charlado sobre disciplina, autodisciplina y otros temas que nos puedan ayudar", agregó.

Portillo reconoce que hay presión cuando no se gana, pero tampoco le quita el sueño. "Tratamos de no desesperarnos. Sí hay presión, pero no debemos desesperar porque nos va a ir peor. Solo queremos despegar y eso será contra Pasaquina. Creo que nos números son engañosos. Sonsonate andaba en el último lugar, ha ganado dos partidos y ahora está en la mitad de la tabla", analizó.

Sin embargo, admite que hay ciertas cosas deportivas que pudieron afectar en este arranque del torneo.

"Terminamos el Apertura 2017 el 14 de diciembre y comenzamos a trabajar hasta el 26. Los extranjeros llegaron tarde, se incorporaron tarde. No hemos comenzado bien, probamos con varios equipos, rotamos al grupo, pero nada. Tenemos que comenzar a ganar y luego las cosas se irán dando", declaró.

La directiva del Isidro Metapán respalda al actual cuerpo técnico encabezado por Edwin Portillo, aunque él sabe que hay un grupo de aficionados que han comenzado a pedir su cabeza.

"Siempre hay un grupo que no está contento. Si se gana hablan, y si se pierde y se está como en estos momentos, hablan más. Pero esa gente no se escucha, confío en que vamos a ganar y levantar al equipo", finalizó Portillo.