“Le cierran la puerta al jugador joven, lo aíslan”

El portero Kevin Carabantes se convirtió esta semana en el nuevo refuerzo del Municpal Limeño para el Apertura 2017. Tras quedar en libertad del CD Chalatenango, no entró en los planes del AD Chalatenango y una puerta se abrió en oriente.

¿Cómo se concretó tu llega al Municipal Limeño?



Llegamos a un acuerdo después que el Chalatenango me dejó libre; no entiendo por qué razón, pero igual, creo que llega una nueva oportunidad en mi carrera para seguir jugando al fútbol y agradezco a las personas del Municipal Limeño por la oportunidad.

Quedaste libre luego de la desafiliación del CD Chalatenango, ¿hubo negociación con la nueva directiva?



Cuando quedé libre fue complicado, me dijeron que no tenía experiencia. Los de la nueva administración fueron bien claros, me dijeron que querían a un portero con más experiencia, que no contaban conmigo y que buscara equipo, así fue que me contactaron en el Municipal Limeño y gracias a Dios firmé.

¿Cómo te tomaste esa decisión de la nueva administración?



Fue duro porque estaba estudiando, soy de Chalatenango, estaba bien ilusionado con el estudio y el fútbol, pero ni modo, así pasa algunas veces, hay que seguir hacia adelante.

¿Habló con vos el nuevo cuerpo técnico?



Sí, una lástima porque creo que sin razón de armar polémica porque te quitan la oportunidad de crecer como jugador, creo que una de las cosas por las que nuestro fútbol está en decadencia es porque se le niega bastante la oportunidad al joven, prefieren a alguien que ya tiene mucha experiencia y al joven lo aislan y (le quitan) la oportunidad de seguir creciendo, fue una lástima porque terminé jugando bien el torneo, lo hice bien, por eso lo tomé como un balde de agua fría, pero la vida da oportunidades y Dios es justo, ya estoy en el Muncipal Limeño muy contento por la oportunidad que me están brindando.

¿Según tu opinión, pesó algo más en la decisión de dejarte fuera del equipo aparte de la supuesta falta de experiencia?



No lo sé, tomaron la decisión de que no siguiera y ellos sabrán lo mejor, no lo digo para armar polémica ni nada, creo que es algo por lo que nuestro fútbol está así, le quitan la oportunidad al joven de seguir jugando, gracias a Dios llegué al Municipal Limeño, pero en un momento estaba preocupado, pensé que no ya no seguiría jugando en primera división, uno como joven siempre quiere seguir creciendo, salir adelante, pero ya es pasado, es de arrancar lo de nuevo.

Lo importante será jugar para demostrar que tenés condiciones.



Sí, lo he demostrado a mis 22 años de edad, he demostrado que puedo hacer bien las cosas, me he equivocado como todo ser humano, creo que he pagado el derecho de piso y me he levantado de las cosas difíciles que me han pasado en la vida, pero sigo luchando para adelante y cuando me toque la oportunidad de jugar, demostrar que puedo hacerlo, no a la gente ni a nadie, sino que a mí mismo que es lo más importante.

¿Cómo te recibieron en tu nuevo equipo?



Muy contentos, el cuerpo técnico les había hablado de mí, están satisfechos por mi llegada y hoy solo espero llenar las expectativas que tienen sobre mí y poder pelear un puesto sanamente.