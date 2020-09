Lázaro Gutiérrez tomó el mando del Cangrejera

El Cangrejera de la tercera división inició el trabajo de pretemporada el pasado jueves 20 de agosto, bajo la dirección técnica de su nuevo entrenador, Lázaro Gutiérrez.

Según el estratega, cuenta con una base de entre 20 y 24 jugadores para hacerle frente a la nueva campaña de la liga de bronce y que ante la pandemia por el coronavirus, no realizará visorías. Sus pupilos entrenan de miércoles a viernes y cumplen con todas las medidas de bioseguridad, para evitar el contagio del coronavirus en su plantel, dijo.

Gutiérrez dirigirá a este equipo del cantón Cangrejera del Puerto de La Libertad, en el próximo Apertura 2020, tras mantenerse al frente del Ilopaneco de la segunda división, en el pasado Clausura 2020.

Manifestó que “contamos entre 20 y 24 jugadores, de ellos, me quedaré con 22 o 20 jugadores, más los tres juveniles, la base ya está, por motivos de seguridad, no realizaremos visorías, el grupo está sano, no se ha enfermado, estamos monitoreando a cada jugador, cumplimos con las medidas sanitarias”.

Tras ocho jornadas del pasado Clausura 2020, el Cangrejera sumó 13 puntos y se ubicó en el tercer lugar del grupo centro oriente A de la liga de bronce. “Se queda la base del torneo pasado”, detalló el estratega.

Para Gutiérrez, será “un nuevo reto que me da mucha alegría, después de salir de una pandemia, encontrar trabajo, me siento bendecido y agradecido con Dios por encontrar un equipo con jugadores que son buenas personas y con gran alentó”.

“Un nuevo reto que me llena de ilusión, hay una buena base, ya enfrente a este equipo hace un año (cuando dirigía al equipo Fundación Formando un Atleta), la idea se mantiene y voy plasmando mi idea, mi trabajo y de a poco, van entendido la forma que jugaremos”, manifestó.

OBJETIVOS CLAROS

Gutiérrez sueña con llevar a este equipo al protagonismo en la liga de plata, se plantea “llegar lo más lejos posible, todo con trabajo, le digo a los jugadores que Dios no quiere a los haraganes y que la recompensa está ahí, por eso nos debemos de sacrificar, para poder tener una buena recompensa”.

El objetivo es claro “llegar a una semifinal o final, buscar el ascenso a la segunda división, intentar concretar esa posibilidad, tomando en cuenta que el torneo es corto, tengo la posibilidad de armar un buen equipo y poder ascender de forma deportiva”.

Gutiérrez comenzó su paso en el fútbol salvadoreño con el equipo Fundación Formando un Atleta de la tercera división, en el año 2019, mientras que en el pasado Clausura 2020, estuvo al frente del Ilopaneco de la segunda división, y para el Apertura 2020, llega al Cangrejera.

Cuenta con experiencia en divisiones inferiores “dirigí categorías infantil y juvenil en Argentina, junto a Horacio Lugo (exjugador argentino) en el Chacaritas Junior, del año 2017 al 2018”, concluyó.