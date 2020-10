Lautaro y Lukaku retan a Ibrahimovic en el derbi de Milán

Será el "derbi de la Madonnina" el plato principal de un fin de semana rico de duelos de interés, con un cruce entre el Nápoles del mexicano Hirving Lozano y el Atalanta del argentino Alejandro Gómez y los colombianos Luis Muriel y Duván Zapata, líder liguero con tres victorias en tres jornadas, empatados con el Milan.



El gran ausente será el portugués Cristiano Ronaldo, quien dio positivo por coronavirus el pasado martes en la concentración de Portugal y que está en cuarentena en Turín. Se perderá este sábado la visita del Juventus al Crotone y tampoco estará el martes en el estreno en la Liga de Campeones contra el Dinamo Kiev.



La principal duda es si logrará recuperarse a tiempo para disputar el 28 de octubre el partido de la Liga de Campeones contra el Barcelona, que marcaría el reencuentro con el argentino Lionel Messi, algo que no se produce desde que CR7 dejó el Real Madrid en 2018. Para jugar ese encuentro, Cristiano deberá entregar una prueba negativa antes del día 21 de octubre, de acuerdo con el protocolo UEFA.



Pero el deseo de la Federación de Fútbol Italiana (FIGC) es que el fútbol vuelva a ser protagonista este fin de semana, empezando con un derbi milanés que puede poner en juego el liderato liguero.



El Milan llega a la cita como líder, con el pleno de victorias, y con un Ibrahimovic recuperado después de que diera positivo por coronavirus a finales de septiembre. El veterano delantero sueco, que cumplió 39 años el 2 de octubre, marcó tres goles en los únicos dos partidos disputados este año y quiere prolongar su racha contra su exequipo, un Inter en el que jugó de 2006 a 2009.



Será un choque de delanteras potentes, pues el Inter, que suma siete puntos, opondrá al Mlan su dupla espectacular Lautaro-Lukaku, que marcó 55 goles el año pasado (34 el belga y 21 el argentino) y que empezó de la mejor manera la nueva campaña.



Tanto Lukaku como Lautaro vieron puerta con sus selecciones. El delantero de Bahía Blanca fue titular tanto contra Ecuador como contra Bolivia y fue protagonista con gol y asistencia en el choque de La Paz.



Complican el trabajo del Inter las bajas, por dar positivo por coronavirus, del eslovaco Milan Skriniar, Roberto Gagliardini, el belga Radja Nainggolan, el inglés Ashley Young y el rumano Ionut Radu.



Los encargados de abrir la jornada serán el Nápoles y el Atalanta, con el cuadro napolitano que fue castigado el pasado miércoles con una derrota por 3-0 administrativo y un punto de penalización por no acudir, antes del parón, al partido liguero en el campo del Juventus.



El Nápoles, rival de la Real Sociedad en la Liga Europa, anunció que recurrirá la sanción al considerar que no viajó porque la Hacienda Sanitaria Local (ASL) napolitana le ordenó no viajar tras registrarse tres casos de contagio, dos jugadores y un miembro del personal.



El equipo de Gennaro Gattuso, que había ganado sus dos partidos disputados, suma ahora solo cinco puntos en tres jornadas y tendrá un choque de máxima exigencia ante el Atalanta, que cuenta sus partidos por victoria y que ya ha marcado trece goles.



Papu Gómez firmó cuatro, Muriel anotó dos y Duván uno y se confirmaron como uno de los tridentes más espectaculares de Europa.



Entre los demás encuentros, el Lazio visitará al Sampdoria sin poder contar con Ciro Immobile, sancionado, mientras que el Roma recibirá al Benevento en un partido en el que podría debutar el español Borja Mayoral.