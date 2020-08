Latinoamérica se prepara para la vuelta al fútbol sin público

El fútbol sin aficionados llegará este fin de semana a Latinoamérica, donde las federaciones de fútbol se preparan para afrontar esta realidad, entre ellas Perú y Uruguay, dos países que reanudarán sus campeonatos meses después de su paralización por la pandemia de coronavirus.



El primero en hacerlo será Perú, donde la Federación asumió hace año y medio la gestión de la Liga 1 Movistar, como se denomina la primera división del país, que volverá a la acción este fin de semana con el temor por los positivos de COVID-19, que afectan entre otros a seis jugadores del Sport Huancayo.



"Vamos a ser la primera liga profesional de Latinoamérica que vuelva, empezaremos este viernes con un protocolo súper rígido. Perú ha sido un país muy azotado, pero la Federación ha tomado decisiones para afrontarlo de principio a fin", explicó el gerente de Marketing de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Benjamín Romero, durante el foro virtual 'SportBizLatam LIVE', que tuvo lugar esta semana.



Durante este periodo sin competición, la FPF ha trabajado en sectores nuevos como los eSports, que para Romero "se han elevado y van a quedarse para mucho tiempo" y ha intentado "cerrar algunos tratos" con nuevos patrocinadores.



"Antes de la pandemia estábamos cerrando tres o cuatro acuerdos, y siguen en firme para firmarse, aunque se han movido unos meses mientras se reactiva el fútbol", añadió.





También retornará el fútbol a Uruguay, cuya Asociación (AUF) observa que el juego sin público les arrojará nuevos desafíos. "El fútbol vuelve sin público, con menos prensa, lo hemos visto en Europa. Tenemos que adaptarnos a los contenidos digitales, la pandemia aceleró la evolución tecnológica y no nos podemos quedar fuera de eso", consideró Marcos Méndez, director de Comunicación y Marketing de la AUF, en este foro virtual.







Bajo su punto de vista, el nuevo escenario también afectará a las selecciones, ya que los calendarios "se van a apretar más" y será más difícil contar con las estrellas de combinados como el celeste.







Al mismo tiempo, los acuerdos de patrocinio vinculados a las federaciones tienen que ser "totalmente diferentes" para Méndez, comenzando porque va a ser "muy difícil activar juntando gente" por las medidas de sanidad contra la pandemia.







"Si pretendemos cerrar los contratos exactamente igual a antes de la pandemia no vamos a poder activar una gran cantidad de contraprestaciones y bajaremos el nivel, por eso tenemos que cambiar lo que ofrecemos", añadió, en referencia a potenciar más la llegada al aficionado digital para conquistar a las marcas.







Más lejos queda el retorno del fútbol para Chile y Argentina, que aún no tienen concretada una fecha para la reanudación de sus campeonatos, aunque los equipos argentinos volverán a los entrenamientos el 10 de agosto.







Desde Chile, la gerente comercial de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, Paulina Agüero, explicó que están trabajando para que el retorno a la competición, aunque se produzca sin público, pueda contar con el calor de la hinchada aunque sea de forma virtual.







"Estamos trabajando en cómo generar un ambiente mejor de partido. Una alternativa es una hinchada virtual, pero estamos viendo si a través de 'Zoom' (herramienta de videoconferencia) pueda tener una mejor relación. Queremos que los clubes se relacionen con sus aficionados, para que no sea solo la pena de que el estadio está vacío", señaló.







Leandro Petersen, gerente comercial de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), explicó en el foro que el trabajo realizado para generar una plataforma de televisión por internet (OTT) y un espacio de comercio electrónico orientado al mercado chino les ha permitido tener "un apoyo económico importante" durante la pandemia.







"Hemos generado doce acuerdos de patrocinio en un año y medio", aseguró Petersen, que aseguró que se están centrando en aprovechar el impacto de sus grandes estrellas para vender productos de cara al mercado asiático.







Por otra parte, la AFA ha generado varios contenidos audiovisuales en su plataforma 'AFA Play', en la que tiene dos líneas de negocio: el patrocinio de programas o la venta de estos a plataformas de televisión generalistas. "No competimos con Netflix, sino que tenemos que ver de qué forma venderles nuestro contenido para complementarnos", sentenció.